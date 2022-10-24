Rishi Sunak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rishi Sunak hayatı ve biyografisi!

Rishi Sunak kimdir merak ediliyor. İngiltere'de Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Peki, Rishi Sunak kimdir? Rishi Sunak kaç yaşında? Rishi Sunak nereli? İşte, Rishi Sunak kim yanıtı haberimizde...

İngiltere Başbakanı kim oldu? İngiltere yeni Başbaşkanı kim?

Rishi Sunak kimdir? İngiltere'de Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Peki, Rishi Sunak kimdir? Rishi Sunak kaç yaşında? Rishi Sunak nereli? İşte, Rishi Sunak kim yanıtı ve detaylar...

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.

RİSHİ SUNAK İNGİLTERE BAŞBAKANI OLDU

Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık bilmecesi son buldu. Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Sunak, Hint asıllı olması nedeniyle de İngiltere tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.