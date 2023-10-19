Rishi Sunak kimdir? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak kaç yaşında ve kökeni nereli?

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RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 mayıs 1980'de doğdu. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir. 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. Truss'un istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine gelerek, İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı oldu.