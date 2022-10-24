İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu. Rishi Sunak hakkında vatandaşlar birçok bilgiyi merak etti. Merak edilen başlıklar arasında Rishi Sunak'ın eşi geliyor. Peki, Rishi Sunak eşi kimdir? Akshata Murthy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşi kim? İşte detaylar...

42 yaşındaki Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı ve mirasçısı olan Akshata Murthy ile evli. Peki, Akshata Murthy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın eşinin ismi nedir? Tüm bilgiler sizlerle...

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak (12 Mayıs 1980), Britanyalı siyasetçi ve Birleşik Krallık başbakanı. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.

24 Ekim 2022 tarihinde İngiltere başbakanı olmuştur ve Hint kökenli ilk İngiltere başbakanı olmuştur ve aynı zamanda İngiltere'nin modern tarihteki en genç başbakanıdır.

RİSHİ SUNAK'IN EŞİ KİMDİR?

Rishi Sunak eşi "Akshata Murthy" 'dir.

AKSHATA MURTHY KİMDİR?

Akshata Narayan Murty (1980 Nisan doğumlu) İngiliz merkezli bir Hint moda tasarımcısı. Hintli çok uluslu bilişim şirketi Infosys'in kurucusu N. R. Narayana Murthy ve Sudha Murty'nin kızıdır. Infosys'de %0.93 hisseye sahip.

Akshata Narayan Murty, İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak ile evli. Kişisel serveti, İngiltere'de ikamet etmediğini iddia etmesi bağlamında 2022'de İngiliz medyasının tartışmasının konusu oldu.