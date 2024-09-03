Ripple XRP Ledger'a akıllı sözleşme desteği ekliyor

Sınır ötesi ödemeler alanında faaliyet gösteren Ripple, XRP Ledger (XRPL) geliştirici ekosistemine akıllı sözleşme özelliği ekleneceğini duyurdu. Bu yeni özellik, XRPL Ethereum Sanal Makinesi (EVM) yan zincirinde "önümüzdeki aylarda" kullanıma açılacak. Ripple, akıllı sözleşmelerin XRPL ana ağında da yer alacağını belirtti fakat bu konuda kesin bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Bu özellik, XRP ekosistemini DeFi ve merkeziyetsiz uygulamalar için daha cazip hale getirecek.

Ripple Akıllı Sözleşmelerde Devrim Yaratıyor

Akıllı sözleşmeler, Blockchain ağında depolanan ve belirli koşullar sağlandığında otomatik olarak çalışan programlardır. Bu teknoloji, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarından tedarik zinciri yönetimine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ethereum (ETH), BNB Chain, Avalanche (AVAX) ve Solana (SOL) gibi popüler Blockchain ağlarında yaygın olarak tercih ediliyor.

Ripple, özellikle DeFi geliştiricileriyle iş birliği yapmak istediğini ve topluluk üyelerinin tasarım ayrıntıları konusunda geri bildirimde bulunmasını bekliyor. Şirket, EVM dillerine aşina olan programcıları yan zincirdeki olanakları keşfetmeye davet etti.

XRPL ekosisteminde akıllı sözleşmelerin yer alması, Ripple'ın Blockchain firması Peersyst ile geliştirdiği yan zincir aracılığıyla hayata geçecek. Bu yan zincir, Ethereum'da akıllı sözleşme geliştirmek için kullanılan Solidity programlama dilini destekleyecek. Böylece geliştiriciler, tanıdık bir ortamda merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) geliştirebilecek.

Ripple, bu gelişmenin XRP Ledger'ı küresel geliştirici topluluğu için daha çekici hale getireceğine inanıyor. Şirket, 2025 yılında XRPL'nin programlanabilirliğini artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edecek ve ana ağa akıllı sözleşme özelliği eklemeyi planlıyor.

Bu hamle, XRP ekosistemini genişletmek ve yeni kullanım alanları yaratmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Akıllı sözleşme özelliğinin eklenmesiyle birlikte, XRPL'nin DeFi ve diğer Blockchain tabanlı uygulamalarda daha fazla yer alması bekleniyor.