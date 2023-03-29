Riot çöktü mü? Riot Game sorun mu var?

VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. VALORANT sunucularında sorun meydana geldi. Oyuncular oyuna giriş yapamadılar.Riot çöktü mü? Riot Game sorun mu var?