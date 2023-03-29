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Riot çöktü mü? Riot Game sorun mu var?

Riot çöktü mü? Riot Game sorun mu var?

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VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. VALORANT sunucularında sorun meydana geldi. Oyuncular oyuna giriş yapamadılar.Riot çöktü mü? Riot Game sorun mu var?

VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. Valorant'ın, yaşadığı sorun, Twitter'da gündem oldu. Peki, Riot çöktü mü? RiotGame sorun mu var?

RİOT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant oyuncuları yaşadıkları sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulundu Valorant hakkında gelen bildirimler sonrası hata raporu şu şekilde oluştu:

Riot çöktü mü? Riot Game sorun mu var?Downdedector

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Riot Games Gündem Teknoloji Haberler

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