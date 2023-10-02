Rinovirüs, genellikle soğuk algınlığına neden olan bir virüs türüdür. Rinovirüs belirtileri nelerdir merak konusu oldu. Peki, Rinovirüs nedir? Rinovirüs belirtileri neler? İşte detaylar...

Rinovirüs nedir, belirtileri nelerdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle kış aylarında yaygın olarak görülen rinovirüs hakkında detaylar araştırılmaktadır. Rinovirüs belirtileri nelerdir merak konusu oldu. Arama motorlarında rinovirüs hastalığı nasıl geçer sorgulatılıyor. Peki, Rinovirüs nedir? Rinovirüs belirtileri neler? Detaylar haberimizde...

RİNOVİRÜS NEDİR?

insanlarda görülen en yaygın viral enfeksiyonlardan olan soğuk algınlığının en büyük nedenlerinden biridir. Rinovirüsler, Picornaviridae familyasındaki Enterovirüs cinsine aittir. Rinovirüslerin (A, B ve C) olmak üzere üç farklı türü vardır ve bu virüs türlerinin yüzeylerindeki proteinlere (serotiplere) göre tanımlanmış yaklaşık 160 adet tipi bulunmaktadır. Rinovirüsler, çıplak bir nükleokapsidli, pozitif iplikli RNA virüsleridir. 30 nanometre boyları ile doğada bulunan en küçük virüs türlerindendir. Vaksinya (Çiçek) virüsü ve Su çiçeği virüsünden yaklaşık 300 nanometre küçüktür, ortalama bir grip virüsü ise ortalama 80-120 nanometre arasındadır. 100'den fazla serotipe sahip olması ve çabuk evrimleşmesi nedeniyle rinovirüslerin neden olduğu soğuk algınlığına karşı henüz aşı geliştirilememiştir. Rinovirüse halk arasında "gergedan virüsü" de denmektedir.

RİNOVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Virüs ortalama 33-35 derece sıcaklıkta bulunan burun içerisindeki, burun mukozasınındaki epitel hücrelerinde kendisini kopyalayarak çoğalmaya başlar. Virüsün bedene giriş yapmasından ortalama iki gün sonra hastalık semptomları görülmeye başlar. Hastalık belirtileri; boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve öksürük, kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlıktır.