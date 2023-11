Rimac Nevera, geri viteste rekor kırdı!

Rimac Nevera, performansının sınırlarını zorlayarak rekorları alt üst etmeye ve piyasadaki en zorlu tamamen elektrikli hiper otomobillerden biri olmaya devam ediyor. Kaputunun altındaki 1.914 beygir gücüyle Nevera, 2009 yılında kurulan Hırvatistan merkezli Rimac Automobili'deki yaratıcılarının üstün mühendislik yeteneklerinin bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor.

Rimac Nevera, geri viteste 275 km/s hıza ulaştı!

Elektrikli canavar Nevera'nın son başarısı, geri viteste rekor kırmasıyla elde edildi. 1.914 beygirlik canavar, geri viteste saatte 275 kilometre hıza ulaştı! Bu da onu bu alanda rakipsiz yapıyor. Rekor, Guiness kayıtlarına geçti.

Congratulations to the team at @AutomobiliRimac whose Rimac Nevera has set a new record for the fastest speed driving in reverse – 275.74 km/h (171.34 mph) ?? pic.twitter.com/6YJj2R4h0u — Guinness World Records (@GWR) November 7, 2023

Ancak Nevera'nın rekorları geri vites hızıyla sınırlı değil. Akıllara durgunluk veren hızlanma rakamlarına sahip olan Nevera, 0'dan 100 km/s hıza 1,82 saniyede çıkabiliyor. Hiper otomobil sınırları zorlamaya devam ederek 0'dan 200 km/sa hıza sadece 4,42 saniyede, 0'dan 300 km/sa hıza 9,23 saniyede ulaşıyor ve son olarak 0'dan 400 km/sa hıza 21,32 saniyede ulaşarak dudak uçuklatan bir başarıya imza atıyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

Dahası, Nevera'nın olağanüstü performansı frenleme yeteneklerinde de karşımıza çıkıyor. Yol kullanımı için tasarlanmış Michelin Cup 2 R lastikleri ile hiper otomobil, sadece hızlanmada değil yavaşlamada da rekorlar kırıyor. Bu çok yönlü performans, Nevera'nın yaratılmasında harcanan titiz mühendisliği ve detaylara gösterilen özeni gözler önüne seriyor.

Rimac Nevera, 2 milyon doları aşan fiyat etiketiyle otomotiv başarısının zirvesini temsil ediyor. Porsche'nin desteğiyle Bugatti'nin satın alınması, Rimac'ın elektrikli hiper otomobil pazarında baskın bir güç olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Bu alanda başka rakipler olsa da Rimac'ın Nevera'sı, elektrikli hiper otomobiller alanında mümkün olanın sınırlarını zorlayan bir yenilik sembolü olarak inkar edilemez bir şekilde öne çıkıyor.

Nevera, kırdığı her yeni rekorla gerçek bir otomotiv mühendisliği harikası olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.