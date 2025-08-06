Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Rijeka – Shelbourne maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu, 6 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Avrupa arenasında mücadele eden iki takımın karşılaşması heyecanla beklenirken, maçın canlı yayın bilgileri ve saat detayları da merak ediliyor. Futbolseverler, "Rijeka – Shelbourne maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Rijeka maçı şifresiz mi izlenebilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

RIJEKA SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN?

Rijeka ile Shelbourne arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

RIJEKA SHELBOURNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Rijeka – Shelbourne maçı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 21:45'te (Türkiye saatiyle) başlayacak.

Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

RIJEKA SHELBOURNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu an itibarıyla Rijeka – Shelbourne maçının Türkiye'de yayınlanacağı kanal netleşmemiştir. UEFA'nın eleme turlarındaki yayın hakları genellikle ulusal kanallar veya dijital platformlar tarafından satın alınmakta ancak bu özel karşılaşma için henüz resmi bir yayıncı açıklaması yapılmamıştır.

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