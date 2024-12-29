Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki ABD'de hangi adda bir üniversite vardır?

ABD'DE HANGİ ADDA BİR ÜNİVERSİTE VARDIR?

A: Rihanna

B: Beyoncé

C: Madonna

D: The Beatles

Cevap: C