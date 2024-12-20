Üye Girişi
Haberler
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım

Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı?

Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki ABD'de hangi adda bir üniversite vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ABD'DE HANGİ ADDA BİR ÜNİVERSİTE VARDIR?

A: Rihanna

B: Beyoncé

C: Madonna

D: The Beatles

Cevap: C

Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Taraftarlar ve yöneticiler birbirine girdi
img

Türkiye doğal gazda istediğini aldı
img

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Tribünler karıştı! Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi

Son Dakika Haberleri

Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir? Almanya Noel pazarı saldırısına kaç kişi öldü? Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir? 03.03 saat anlamı nedir? 03 03 saat aşk anlamı 2024! Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Bayern Münih Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç? Türkiye'de 2023'te internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 iken kadınlarda bu oran yüzde kaçtır? Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? Özlem Gürses neden gözaltına alındı, suçu ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.