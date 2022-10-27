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Rihanna'nın yeni şarkısı "Lift Me Up" ne zaman çıkacak? Rihanna yeni şarkısı ne zaman?

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Rihanna'nın yeni şarkısı 'Lift Me Up' ne zaman çıkacak? Rihanna yeni şarkısı ne zaman?

Dünyanın en çok dinlenen ve tanınan şarkıcılarından biri olan Rihanna, resmi Twitter hesabından yeni şarkısı Lift Me Up'ın çıkış tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu. Peki, Rihanna yeni şarkısı "Lift Me Up" ne zaman çıkacak? Rihanna yeni şarkısı ne zaman?

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Rihanna yeni şarkısı ne zaman? Dünyanın en çok dinlenen ve tanınan şarkıcılarından biri olan Rihanna, resmi Twitter hesabından yeni şarkısı Lift Me Up'ın çıkış tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu. Peki, Rihanna yeni şarkısı "Lift Me Up" ne zaman çıkacak? Rihanna yeni şarkısı ne zaman? İşte detaylar...

RİHANNA'NIN YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rihanna resmi Twitter hesabından Black Panther: Wakanda Forever filmi için seslendirdiği Lift Me Up şarkısının 28 Ekim 2022'de çıkacağını duyurdu. İşte, Rihanna'nın Lift Me Up paylaşımı:

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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