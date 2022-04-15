Rihanna ile Asap Rocky ayrıldı mı? Asap Rocky Rihanna'yı aldattı mı? soruları magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki sanatçı, ister bir müzik videosunda birlikte oynasınlar, isterse cilt bakımı kampanyaları için ortak olsunlar, birbirlerinin kariyerlerini her zaman desteklediler ve 2021'de aşk dedikodularını doğruladılar. Ardından birlikte bir çocuk beklediklerini de açıkladılar.

RIHANNA İLE ASAP ROCKY AYRILDI MI?

Ünlü şarkıcı Rihanna, 8 Şubat tarihinde yayınlanan fotoğraflarda New York'ta rapçi erkek arkadaşı Asap Rocky ile kameralara poz verdi.

33 yaşındaki Rihanna, bir süredir ünlü Rapçi Asap Rocky ile birlikte. Çiftten yeni bir albüm beklerken, New York sokaklarında verdiği pozlarda Rihanna'nın hamile olduğu göründü. Ardından birçok fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi ve Vogue kapağına özel pozlar verdi. Fotoğrafta Asap Rocky'i etiketlediği yer de gözden kaçmadı.

15 Nisan tarihinde Asap Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı ve ikilinin ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak konuyla ilgil iki taraftan da açıklama gelmedi.

İLİŞKİNİN KRONOLOJİSİ

İkili ilk olarak Rihanna'nın "Cockiness (Love It)" adlı şarkısının remiksi için bir araya gelmişti.

2013 yılında Rihanna, Diamonds World Tour'unaçılış performansı olarak Asap Rocky ile sahne aldı.

10 Nisan 2013: Rocky sevgili dedikodularını yalanladı

27 Mayıs 2015: Asap Rocky, 2 yıllık sevgilisi model Iman'dan ayrıldığını açıkladı. Rihanna ile olası bir romantizm hakkında soru sorulduğunda, "Asla olmadı. Olsaydı, olurdu. Biz böyle bir şey yaşamadık" yanıtını verdi.

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2 Aralık 2019: Rocky ve Rihanna, İngiliz Moda Ödülleri'nde birlikte poz verdi

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2020 Yazı: Ülkeler arası bir yolculuk sırasında ilişkileri ciddileşti

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