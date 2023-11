Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklediğinin müjdesini vermişti. 13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. Peki, Rihanna hamile mi? Rihanna kaç çocuğu var?

RİHANNA HAMİLE Mİ?

Rihanna hakkında duyanları şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin, üçüncü bebeklerini bekledikleri öne sürüldü.

X'te "Rihanna, Asap Rocky ile birlikte üçüncü Bebeklerini beklediklerini doğruladı" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Gönderide, Rihanna'nın karnının büyüdüğü görülüyordu.

Rihanna'nın hayranları, bu fotoğrafın eski olduğunu ve Rihanna'nın böyle bir haberi doğrulamadığını söyleyerek paylaşımı yapan sayfayı yalanladı.

RİHANNA KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Çocukları : RZA, Riot Rose Mayes

RİHANNA KİMDİR?

Robyn Rihanna Fenty (d. 20 Şubat 1988), Barbadoslu şarkıcı ve şarkı yazarı.

Saint Michael'da doğup Bridgetown'da büyüdü ve 2003'te albüm yapımcısı Evan Rogers'ın yönetiminde demo kasetler kaydederek müzik endüstrisine girdi.

2005'te ilk albümü Music of the Sun'ı ve sonraki yıl ikinci albümü A Girl like Me'yi piyasaya sürerek ünlendi; bu albümlerden sırasıyla "Pon de Replay" ve "SOS" gibi hit şarkılar çıktı.

Üçüncü stüdyo albümü Good Girl Gone Bad (2007) için müziğini ve imajını yeniden oluştururken bir seks sembolü olarak ortaya çıktı.

Albümün çıkış single'ı "Umbrella", elde ettiği liste başarılarıyla şarkıcının dünya genelinde tanınmasına yol açtı ve 2008'de En İyi Rap/Sung İş Birliği dalında Grammy Ödülü kazandı.

Grammy ödüllü Unapologetic (2012) dahil olmak üzere Recording Industry Association of America'dan (RIAA) platin sertifika alan dört albüm çıkardıktan sonra Rihanna, bir pop ikonu olarak tanımlanmaya başladı.

Sekizinci stüdyo albümü Anti (2016) ve çıkış şarkısı "Work", sırasıyla Billboard 200 ile Hot 100 listelerinde zirveye oturdu. "Umbrella", "Take a Bow", "Disturbia", "Only Girl (In the World)", "S&M", "We Found Love", "Diamonds" ve "Stay" gibi kendi şarkılarının yanı sıra "Live Your Life", "Love the Way You Lie" ve "The Monster" gibi düet sanatçısı olarak yer aldığı başkalarının şarkıları da dünya genelinde en çok satan single'lar arasına girdi.

Dünya genelinde 230 milyonun üzerinde kayıt satan Rihanna, tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biridir.

Billboard Hot 100'da liste başı olan on dört single'ı sayesinde liste tarihinde bu kadar çok bir numaraya sahip olan en hızlı ve en genç solo sanatçı oldu; Billboard tarafından 2000'lerin Dijital Şarkı Sanatçısı ve 2010'ların en iyi Hot 100 sanatçısı ilan edildi.

2012'de Forbes tarafından en güçlü dördüncü ünlü olarak gösterildi ve sonraki yıl Time'ın "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesine dahil edildi.

Müziğine ek olarak sık sık yenilediği imajıyla da öne çıkarak 2014'te Council of Fashion Designers of America'dan Moda İkonu ödülü aldı.

Bugüne kadar sekiz Grammy Ödülü, on iki Amerikan Müzik Ödülü, on iki Billboard Müzik Ödülü, iki Brit Ödülü dahil olmak üzere yüzlerce ödül ve adaylık elde etti.

Rihanna 2005 senesinin Ekim ayında Secret Body Spray ile anlaşma imzaladı. Secret Body Spray Tour ile 2006 yılında SOS şarkısını seslendirdi ve Nike spor ile de anlaşma imzaladı.

Aynı yıl insanları güzel kokuya teşvik etmek için "Clinique" parfümü ile de anlaştı. Bu mutlu koku anlaşmasında Ne-Yo'da bulunuyordu. Rihanna o dönemler Procter & Gamble's kadın deoderantı ilede anlaşma imzaladı. 2007 yılında ise CoverGirl reklamlarında oynamaya başladı.

Aralık 2008'de ise Tattoo Heart Collection özel baskı hattı reklamlarının görünmesi için Gucci reklamında oynadı. Rihanna, "Gucci" reklamında bir çemberin içinde dönerken kolunda beyaz büyük bir "Gucci çantası" ile görülüyordu.

Onun başarılı şarkısı Umbrella, "Totes" ile anlaşma yapmasını da sağladı.8 Nisan 2009 tarihinde Jay-Z'nin firmasından bir parfüm çıkartacağını açıkladı ve "Reb'l Fleur" adını verdiği parfümünü 2011'de piyasaya sürdü.

Rihanna, bunların haricinde "Rated R" döneminde çıktığı Last Girl One Earth Tour'un sahne arkasında görülmemiş resimlerden oluşan, kendi adını verdiği bir kitabı 14 Eylül 2010 tarihinde yayınlandı.

Nivea'nın da 100. yılı için seçilen kadın oldu. Nivea'nın 100. yılı anısına Rihanna anlaşma imzaladı ve farklı farklı şehirlerde konser verdi.