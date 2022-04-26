Rihanna doğum yaptı mı? SON DURUM! Rihanna doğurdu mu? Rihanna'nın çocuğu doğdu mu?

Rihanna doğum yaptı mı? İlk bebeğine hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine oturmuştu. İhanet iddialarının ardından ASAP Rocky ve Rihanna ilk kez Barbados'ta görüntülendi ve Rihanna'nın ihaneti affettiği iddia edildi. Bugünlerde sosyal medyada Rihanna'nın doğum yaptığı yönünde iddialar ve fotoğraflar dolanıyor. Peki, Rihanna doğum yaptı mı? Rihanna doğurdu mu? Rihanna'nın çocuğu doğdu mu? İşte o fotoğraf...

RİHANNA DOĞUM YAPTI MI?

Sosyal medyada yüzbinlerce paylaşım alan bir fotoğraftan sonra Rihanna'nın doğum yaptığı ve fotoğraftaki bebeğin Rihanna'nın bebeği olduğu iddia edildi. İşte o fotoğraf ve paylaşım:

Ancak Rihanna'nın doğum yaptığına dair henüz net bir bilgi veya açıklama bulunmamakla beraber, fotoğrafın eski tarihli olması iddiaların yalan olduğu gerçeğini güçlendiriyor.

NELER OLMUŞTU?

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan ve göbeğini göstererek verdiği pozlarla konuşulan Rihanna'nın ihanete uğradığı ve sevgilisi ASAP Rocky'yi terk ettiği ileri sürüldü. Dünya gündemine oturan ihanet iddiasının ardından 2. kadın olarak anılan ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'den açıklama geldi.

RIHANNA, SEVGİLİSİYLE ARKADAŞINI YAKALADI İDDİASI

Moda yazarı Louis Pisano'nun iddiasına göre Rihanna, ASAP Rocky'yi 34 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile yakaladı ve terk etti. Geçen ay Paris Moda Haftası'nda belgelenen ihanet sonrası Rihanna resti çekerek sevgilisini affetmedi.

"ÇOK AŞAĞILIK BİR YALAN"

Dünya gündemine oturan ve uzun saatlerdir Twitter'da trend listesinde yer alan ihanet iddiasının ardından Amina Muaddi sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Muaddi, "Sosyal medyada yayılan asılsız bir yalanın herhangi bir yanıt veya açıklama içermediğine her zaman inandım, özellikle bu iddia çok aşağılık bir yalan. Başlangıçta bu kadar kötü niyetle hazırlanmış bu sahte dedikodunun ciddiye alınmayacağını sanıyordum. Ancak son 24 saatte, gerçekler ne olursa olsun bu konuda hızlı konuşan bir toplumda yaşadığımızı hatırladım. Ve hiçbir şey sınırsız değildir. Ben işime geri dönüyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum" ifadelerini kullandı.

RİHANNA KİMDİR?

Rihanna, 20 Şubat 1988'de Barbados'ta dünyaya geldi. 9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır. Saint Michael'da doğup Bridgetown'da büyüdü ve 2003'te albüm yapımcısı Evan Rogers'ın yönetiminde demo kasetler kaydederek müzik endüstrisine girdi. 2005'te ilk albümü Music of the Sun'ı ve sonraki yıl ikinci albümü A Girl like Me'yi piyasaya sürerek ünlendi.

Karayiplerin ilk ve tek milyarder kadını olan Rihanna, 2021 yılında Variety'nin hazırladığı Variety 500 "En Etkili 500 İş İnsanı" listesindedir.

"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarından sonra beşinci kez yer aldı. Forbes'a (2021) göre Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle Dünyanın en zengin kadın şarkıcısıdır. Ayrıca Forbes'a göre Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra gelen gösteri ve eğlence sektöründeki ikinci en zengin kadındır.

RİHANNA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Rihanna, rapçi ASAP Rocky ile birliktelik yaşıyor. 2021 yılının mayıs ayında ASAP Rocky, Rihanna'nın kendisi için 'doğru kişi' olduğunu kabullendiğinden beri hayatının 'çok daha güzel' olduğunu açıklamıştı.

AMİNA MUADDİ KİMDİR?

Amina Muaddi, 2 Haziran 1987 yılında dünyaya geldi. Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, sosyal medya fenomenidir. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor.

9 yaşından itibaren modaya ilgi duyduğunu söyleyen Muaddi Milano'daki Avrupa Tasarım Enstitüsü'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Vogue için stilist yardımcısı olarak çalıştı.

Özellikle ayakkabı tasarımına ilgi duyan Amina Muaddi 2013'te Milano'ya döndükten sonra Muaddi, o yıl Milano Moda Haftası'nda öne çıkan lüks marka Oscar Tiye'nin kurucu ortağı oldu. Daha sonra Paris'e taşındı ve Alexandre Vauthier ile ayakkabı koleksiyonunda tasarımcı olarak çalıştı. 2017 yılında tasarımcı Oscar Tiye'den ayrıldı ve kendi adını taşıyan markasını piyasaya sürdü.

Amina Muaddi 2018 yılında Fenty'nin kreatif direktörü Jahleel Weaver ile iletişime geçerek Rihanna ile işbirliği hikayesine başlıyor. Jahleel Weaver iki kadının arkadaşlığı hakkında "Kusursuz zevkinin yanı sıra, Amina ve Rihanna'nın bağlantısı arasında gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm bir şey… İkisi de modern kadınlar için tasarım yapan modern kadınlar" ifadelerini kullandı. 2018 yılında Muaddi, Rihanna tarafından Fenty için ayakkabı tasarlaması için işe alındı ve ilk koleksiyonları Temmuz 2020'de piyasaya sürüldü.

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