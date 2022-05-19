Rihanna doğum yaptı mı? Rihanna'nın çocuğunun cinsiyeti ne? - Haberler

İlk bebeğine hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky tarafından aldatıldığı iddiası dünya gündemine oturmuştu. İhanet iddialarının ardından ASAP Rocky ve Rihanna ilk kez Barbados'ta görüntülendi ve Rihanna'nın ihaneti affettiği iddia edildi. Peki, Rihanna doğum yaptı mı? Rihanna'nın çocuğunun cinsiyeti ne?

RİHANNA DOĞUM YAPTI MI?

Aylardır hamileliği konuşulan Rihanna'nın doğum yaptığı haberleri paylaşıldı. Yabancı kaynaklara göre dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Rihanna, 13 Mart tarihinde Los Angeles'te doğum yaptı.

RIHANNA'NIN ÇOCUĞUNUN CİNSİYETİ NE?

Rihanna'nın doğum yaptığı bildirilmesinin ardından hayranları bebeğin cinsiyetini araştırmaya başladı. 13 Mayıs Cuma günü doğum yapan Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin bir erkek bebekleri olduğu öğrenildi.

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