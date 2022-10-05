Rigas FS hangi ülkenin takımı? hangi ülkenin takımı? Rigas FS nerenin takımı?
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RİGAS FS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
FK RFS Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virsliga'da oynayan bir futbol kulübüdür.