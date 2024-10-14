Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Rifat Hisarcıklıoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir? Rifat Hisarcıklıoğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu hayatı ve biyografisi!

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu,liseyi Ankara TED Koleji'nde bitirdikten sonra lisans öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 2 milyonun üzerinde üyeyi kapsayan, Türkiye'nin en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'da bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009, 2013, 2018 ve 2023 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir.

Görev Aldığı Uluslararası Kuruluşlar

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı (2023-...)

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Yardımcısı (2009-…)

İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) Başkan Yardımcısı (2009-…)

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı (2014-…)

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı (2019-....)

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi (2012-2018) (2023-...)

B20 Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı (2015-…)

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) G-20 Danışma Grubu Üyesi (2011 - …)

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı (2001-…)

Balkan Odalar Birliği (ABC) Yönetim Kurulu Üyesi (2002-…)

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO-CCI) Yönetim Kurulu Üyesi (2007-…)

D-8 Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Üyesi (2017-…)

Türk-Afrika Odası Eş Başkanı (2008-…)

Türk-Arap Odası Eş Başkanı (2016-...)

Filistin, İsrail ve Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği için Ankara Forumu Başkanı(2005-…)

Afganistan, Pakistan ve Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği için İstanbul Forumu Başkanı (2007-…)

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Eş Başkanı (2016-…)

Görev Aldığı Ulusal Kuruluşlar

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2007-…)

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Onursal Başkanı (2009-…)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı (2003-…)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Yönetim Kurulu Başkanı (2004-…)

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi (2018 - ….)

Tesisat, İnşaat ve Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Kurucu Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi (1998-…)

Madalya ve Nişanlar

Azerbaycan Cumhuriyeti Dostluk Nişanı - 18 Eylül 2022

Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı - 9 Temmuz 2021

İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi - 27 Haziran 2019

Fransa Devlet Nişanı - 19 Kasım 2015

Kazakistan Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası - 7 Aralık 2011

Avusturya Büyük Altın Liyakat Nişanı - 19 Mart 2009

İtalya Devlet Nişanı - 2 Haziran 2006

Moğolistan İlham Nişanı - 6 Haziran 2004

Ödüller

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yüksek Onur ve Hizmet Ödülü - 24 Kasım 2023

Özbekistan Cumhuriyeti Onur Belgesi - 27 Temmuz 2020

İslam Ticaret ve Sanayi Odası Üstün Hizmet Ödülü - 15 Kasım 2019

Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Yılın İşadamı Ödülü - 1 Aralık 2018

Avusturya Ekonomi Odası Altın Ödülü - 3 Aralık 2014

Johns Hopkins Üniversitesi Akdeniz Liderlik Ödülü - 14 Ağustos 2013

Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Onur Nişanı - 20 Mayıs 2011

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Madalyası - 26 Ocak 2011

Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Onur Nişanı - 25 Ekim 2007

Fahri Doktora Unvanları

Samsun Üniversitesi - 18 Mayıs 2022

Ardahan Üniversitesi - 9 Kasım 2021

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - 10 Şubat 2020

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 25 Aralık 2019

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - 16 Aralık 2019

Kayseri Erciyes Üniversitesi - 19 Kasım 2019

İskenderun Teknik Üniversitesi - 28 Ekim 2019

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - 16 Şubat 2016

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 9 Ekim 2015

Bayburt Üniversitesi - 3 Mayıs 2015

Niğde Üniversitesi - 20 Haziran 2014

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - 2 Aralık 2013

İzmir Ekonomi Üniversitesi - 3 Kasım 2010

Karadeniz Teknik Üniversitesi - 18 Ekim 2008

Fahri Hemşehrilik Beratları

Bursa Şehri Hizmet Nişanı - 29 Ağustos 2022

Erzurum Pasinler Belediyesi - 20 Ağustos 2022

Samsun Büyükşehir Belediyesi - 19 Mayıs 2022

Malatya Battalgazi Belediyesi - 7 Haziran 2018

Edirne Belediyesi - 25 Kasım 2015

Niğde Belediyesi - 20 Haziran 2014

Kırşehir Belediyesi - 28 Eylül 2013

Çankırı Belediyesi - 4 Ocak 2013

Kırıkkale Belediyesi - 24 Mayıs 2012

Kütahya Hisarcık Belediyesi - 10 Kasım 2008