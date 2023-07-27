Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Rıdvan Uz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi! Rıdvan Uz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Rıdvan Uz hakkında araştırmalar yapılıyor. Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi!

RIDVAN UZ KİMDİR?

Rıdvan Uz, (19 Şubat 1975[2] Ayvalık, Balıkesir) Türk siyasetçi.

Uz 1975 yılında doğdu. Çanakkale Lisesi'nden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde işletme bölümünde öğrenim gördü. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini işletme ekonomisi üzerine yaptı.

1999 yılında iş hayatına girdi. 9 yıl boyunca MHP Çanakkale il başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkanı adayı oldu. İYİ Parti kuruluşunda kurucu üyeler arasında yer aldı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti Çanakkale 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak meclise giremedi.[3] 2022 yılı Mart ayında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığına atandı.[4]

2023 genel seçimlerinde ise Çanakkale seçim bölgesinde 1. sıradan milletvekili adayı oldu ve 28. dönem TBMM'ye İYİ Parti Çanakkale milletvekili olarak girdi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinde görev aldı.