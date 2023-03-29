Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Rıdvan Uz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi! Rıdvan Uz kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Rıdvan Uz hakkında araştırmalar yapılıyor. Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi!
RIDVAN UZ KİMDİR?
2009 seçimlerinde MHP Belediye Başkan Adayı olan Uz, İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Adayıdır.