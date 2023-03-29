Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Rıdvan Uz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Rıdvan Uz kaç yaşında, nereli? Rıdvan Uz hayatı ve biyografisi! Rıdvan Uz kimdir?