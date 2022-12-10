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Rıdvan Turan kimdir? Rıdvan Turan kaç yaşında, nereli? Rıdvan Turan hangi partiden? Rıdvan Turan hayatı ve biyografisi!

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Rıdvan Turan kimdir? Rıdvan Turan kaç yaşında, nereli? Rıdvan Turan hangi partiden? Rıdvan Turan hayatı ve biyografisi!

Rıdvan Turan hakkında merak edilenler var. İsmini sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Rıdvan Turan'ın hayatı araştırılıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Rıdvan Turan kimdir? Rıdvan Turan kaç yaşında, nereli? Rıdvan Turan hangi partiden? soruların yanıt arıyor. Rıdvan Turan hayatı ve biyografisi!

Açıklamaları ile konuşulan isimlerden birisi de Rıdvan Turan oldu. Son günlerde gündemde yerini alan Rıdvan Turan hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Rıdvan Turan kimdir? sorularına yanıt arıyor. Peki, Rıdvan Turan kimdir? Rıdvan Turan kaç yaşında, nereli? Rıdvan Turan hangi partiden? Rıdvan Turan hayatı ve biyografisi!

RIDVAN TURAN KİMDİR?

Rıdvan Turan,1971 yılında Tokat Reşadiye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasya Merzifon'da tamamladı.

1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında SDP Genel Başkanlığı'na seçildi. Özgür Gündem gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Mersin Milletvekili Adayı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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