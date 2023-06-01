Rıdvan Dilmen TFF başkan adayı oldu mu araştırılan konular arasında yer alıyor. Rıdvan Dilmen TFF başkanı olacak mı merak konusu oldu. Peki, Rıdvan Dilmen TFF başkan adayı olacak mı? Rıdvan Dilmen TFF başkan adayı oldu mu? İşte detaylar...

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, hakkında çıkan "TFF başkanlığına aday oluyor" haberlerine cevap verdi. Rıdvan Dilmen TFF başkan adayı olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından TFF başkan adayı araştırılıyor. Peki, Rıdvan Dilmen TFF başkan adayı olacak mı? Rıdvan Dilmen TFF başkan adayı oldu mu? Detaylar haberimizde...

RIDVAN DİLMEN TFF BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?



Son dönemde adı TFF başkanlığı için geçen Rıdvan Dilmen, böyle bir düşüncesi olmadığını açıkladı. Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında son dönemde çıkan TFF başkanlığı ve yöneticiliği haberlerinin gerçek dışı olduğunu ifade etti.