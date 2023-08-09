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Rıdvan Dilmen hangi kanalda? Rıdvan Dilmen Youtube programı ne zaman saat kaçta?

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Geçen sezonu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8.5'ta geçiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yeni sezonda YouTube'da boy gösterecek. Peki, Rıdvan Dilmen hangi kanalda? Rıdvan Dilmen Youtube programı ne zaman saat kaçta?

YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanalYouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki kanalı belli oldu. Dilmen, YouTube'da yayın yapan kanada program yapacak. Gelişme sonrası Rıdvan Dilmen hangi kanalda? Rıdvan Dilmen Youtube programı ne zaman saat kaçta merak edildi.

RIDVAN DİLMEN HANGİ KANALDA YORUM YAPIYOR?

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki kanalı belli oldu. Dilmen, YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında program yapacak.

Sports Digitale sosyal medya hesabı hazırladığı özel bir video ile Rıdvan Dilmen'i duyurdu. Ünlü yorumcu kanalda her salı günü Referans isimli bir program yapacak.

60 yaşındaki Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her salı, "Referans" programı ile Sports Digitale'de sizlerle olacağım." ifadelerini kullandı.

Yayın günü ve saati henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Rıdvan Dilmen Gündem Medya Teknoloji Spor Haberler

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