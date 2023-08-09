Geçen sezonu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8.5'ta geçiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yeni sezonda YouTube'da boy gösterecek. Peki, Rıdvan Dilmen hangi kanalda? Rıdvan Dilmen Youtube programı ne zaman saat kaçta?

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki kanalı belli oldu. Dilmen, YouTube'da yayın yapan kanada program yapacak. Gelişme sonrası Rıdvan Dilmen hangi kanalda? Rıdvan Dilmen Youtube programı ne zaman saat kaçta merak edildi.

RIDVAN DİLMEN HANGİ KANALDA YORUM YAPIYOR?

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki kanalı belli oldu. Dilmen, YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında program yapacak.

Sports Digitale sosyal medya hesabı hazırladığı özel bir video ile Rıdvan Dilmen'i duyurdu. Ünlü yorumcu kanalda her salı günü Referans isimli bir program yapacak.

60 yaşındaki Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her salı, "Referans" programı ile Sports Digitale'de sizlerle olacağım." ifadelerini kullandı.

Yayın günü ve saati henüz açıklanmadı.