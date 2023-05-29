Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Eski futbolcu Mesut Özil ile yorumcu Rıdvan Dilmen, Erdoğan'ı tebrik etmek ve İstanbul'dan Ankara'ya uğurlamak için havalimanına gitti. Peki, Rıdvan Dilmen - Emine Erdoğan olayı ne? VİDEO izle!

Seçimi kazanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ankara'ya uğurlayanlar arasında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ve eski futbolcu Mesut Özil de vardı. Emine Erdoğan'ın uçağın merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyen Rıdvan Dilmen'i uyardığı anlar ise gündem oldu. Uyarının ardından yerini Mesut Özil'e bırakan Dilmen, daha sonra Erdoğan ile tek başına fotoğraf çektirdi. Rıdvan Dilmen - Emine Erdoğan olayı ne?

RIDVAN DİLMEN - EMİNE ERDOĞAN OLAYI NE?

Havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Rıdvan Dilmen arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Dilmen, uçağın merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyince Emine Erdoğan tarafından uyarıldı.

Emine Erdoğan'ın uyarısı üzerine Rıdvan Dilmen merdivenlerden inerken, yerine Mesut Özil geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Dilmen, Erdoğan ile tek başına ayrı bir fotoğraf çektirdi.