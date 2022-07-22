Ricky Martin kimdir? Ricky Martin kaç yaşında, nereli? Ricky Martin hayatı ve biyografisi ne!
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dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür. Hayatı merak edilen Ricky Martin kimdir? Ricky Martin kaç yaşında, nereli? Ricky Martin hayatı ve biyografisi nedir?
Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti. Peki, Ricky Martin kimdir? Ricky Martin kaç yaşında, nereli? Ricky Martin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
RİCKY MARTİN KİMDİR?
Ricky Martin (d. Enrique Martín Morales, 24 Aralık 1971, San Juan), dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.
MÜZİK KARİYERİ
Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti. Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da eşcinsel olduğunu açıklamıştır.
Diskografi
Stüdyo Albümleri
1991: Ricky Martin
1993: Me Amarás
1995: A Medio Vivir
1998: Vuelve
1999: Ricky Martin
2000: Sound Loaded
2003: Almas del Silencio
2005: Life ,
2007:Non Siamo Soli (Eros Ramazzotti ile beraber)
Konser Albümleri
2006: MTV Unplugged
2007: Black & White Tour
Derleme Albümleri
2001: La Historia
2001: The Best of Ricky Martin
2008: Ricky Martin 17
DVD albümleri
1999: One Night Only
1999: Ricky Martin: The Video Collection
2001: Ricky Martin: The European Tour
2001: La Historia"
2006: MTV Unplugged
2007: Black & White Tour
2008: Ricky Martin 17
Filmografi
Televizyon programları
Phua Chu Kang Pte Ltd (2003)
General Hospital (1996) (TV dizisi) – Miguel Morez ile
Sefiller (1994) (TV dizisi)
Alcanzar una estrella (1991) (TV dizisi)