Ricky Martin kimdir? Ricky Martin kaç yaşında, nereli? Ricky Martin hayatı ve biyografisi ne!

Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti. Peki, Ricky Martin kimdir? Ricky Martin kaç yaşında, nereli? Ricky Martin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RİCKY MARTİN KİMDİR?

Ricky Martin (d. Enrique Martín Morales, 24 Aralık 1971, San Juan), dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

MÜZİK KARİYERİ

Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti. Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da eşcinsel olduğunu açıklamıştır.

Diskografi

Stüdyo Albümleri



1991: Ricky Martin

1993: Me Amarás

1995: A Medio Vivir

1998: Vuelve

1999: Ricky Martin

2000: Sound Loaded

2003: Almas del Silencio

2005: Life ,

2007:Non Siamo Soli (Eros Ramazzotti ile beraber)

Konser Albümleri

2006: MTV Unplugged

2007: Black & White Tour

Derleme Albümleri

2001: La Historia

2001: The Best of Ricky Martin

2008: Ricky Martin 17

DVD albümleri

1999: One Night Only

1999: Ricky Martin: The Video Collection

2001: Ricky Martin: The European Tour

2001: La Historia"

2006: MTV Unplugged

2007: Black & White Tour

2008: Ricky Martin 17

Filmografi

Televizyon programları

Phua Chu Kang Pte Ltd (2003)

General Hospital (1996) (TV dizisi) – Miguel Morez ile

Sefiller (1994) (TV dizisi)

Alcanzar una estrella (1991) (TV dizisi)