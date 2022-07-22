Ünlü şarkıcı Ricky Martin, erkek yeğenini taciz ettiği ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davayı kazandı. Dava sonrası konuşan şarkıcı, "Ailem için çok yıkıcı bir dönemdi, kimsenin başına gelmesini istemem" dedi. Martin'in eşi Jwan Yosef ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Gerçek ortaya çıktı" diyerek desteğini gösterdi. Gelişmeler sonrası Ricky Martin kimdir, Ricky Martin hangi ülkenin vatandaşı merak edildi.

RİCKY MARTİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Aralık 1971

50yaşında

San Juan, Porto Riko

Boy: 1,82 m

Ricky Martin (d. Enrique Martín Morales, 24 Aralık 1971, San Juan), dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti.

Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da eşcinsel olduğunu açıklamıştır.