Ricky Gervais kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Komedyen Ricky Gervais kimdir, hayatı, kariyeri ve biyografisi! - Haberler

Ricky Dene Gervais, İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncı. Peki, Ricky Gervais kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ricky Gervais'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

RİCKY GERVAİS KİMDİR?

Ricky Dene Gervais (d. 25 Haziran 1961), İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncı. Gervais asıl ününü, arkadaşı Stephen Merchant ile birlikte yardımcı yazarlık ve yardımcı yönetmenlik yaptığı televizyon dizisi The Office ve sonraki dizisi Extras ile elde etti. Yazarlığının ve yönetmenliğin yanı sıra The Office dizisinde David Brent, Extras dizisinde Andy Millman rollerini oynadı. Ghost Town, Müzede Bir Gece gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

Gervais, kardeşleri Larry, Marsha ve Bob ile birlikte Reading, Berkshire'daki Whitle varoşlarında doğdu ve büyüdü. Gervais, üç kapalı gişe stand-up komedi turnesine çıktı, çok satan Flanimals kitap serisini yazdı ve The Ricky Gervais Show'da Merchant ve Karl Pilkington ile birlikte yer aldı. Ayrıca oyuncu, 7 BAFTA, 4 British Comedy Ödülü, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 1 Screen Actors Guild Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

FİLMOGRAFİSİ

Film:

2001 : Dog Eat Dog : Bouncer : Cameo

2005 : Valiant : Bugsy : Sadece seslendirme yapmıştır.

2006 : For Your Consideration : Martin Gibb

2006 : Müzede Bir Gece : Dr. McPhee

2007 : Stardust : Ferdy the Fence

2008 : Ghost Town : Dr. Bertram Pincus

2009 : Müzede Bir Gece 2 : Dr. McPhee

2009 : The Invention of Lying : Mark Bellison : Oyunculuğun yanında yardımcı senaryo yazarlığı ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

2009 : SpongeBob's Truth or Square : Anlatıcı

2010 : Cemetery Junction : Len Taylor : Oyunculuğun yanında yardımcı senaryo yazarlığı ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.

2011 : Flanimals : Seslendirmen

Televizyon:

1998 : The 11 O'Clock Show : Çeşitli roller : Kaç bölüm oynadığı bilinmiyor.

1999 : Comedy Lab : Bilinmiyor : Bölüm: "Golden Year"

2000 : Bruiser : Recurring : 6 bölüm oynadı.

2000 : Meet Ricky Gervais : Kendisi : 6 bölüm oynadı.

2001 : The Sketch Show : Çeşitli roller : Kaç bölüm oynadığı bilinmiyor.

2001 : The Office : David Brent : 2001-2003 (14 bölüm)

2004 : Alias : Daniel Ryan : Bölüm: "Façade"

2005 : Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show : Çeşitli : Kaç bölüm oynadığı bilinmiyor.

2005 : Extras : Andy Millman : 2005-2007, (13 bölüm)

2006 : The Simpsons : Charles Heathbar : Bölüm: "Homer Simpson, This Is Your Wife"

2008 : Ricky Gervais: Out of England-The Stand-Up Special : Kendisi : (yazar)

2009 : Comic Relief 2009 : Kendisi

2010 : The Office (ABD versiyonu) : David Brent

2010 : The Ricky Gervais Show (HBO) : Kendisi : Karl Pilkington ve Stephen Merchant ile.

2012-2014 : Derek : Derek : Yazar, Yönetmen, Başrol (13 Bölüm) + (1 Özel Bölüm)

2019-2022 : After Life : Tony Johnson : (18 bölüm)

Video oyunları:

2008 : Grand Theft Auto IV : Ricky Gervais : Bir komedi şovunda yer aldı.

Haberler.com - Gündem