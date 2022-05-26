Ricky Gervais kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Komedyen Ricky Gervais kimdir, hayatı, kariyeri ve biyografisi! - Haberler

Ricky Gervais kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Komedyen Ricky Gervais kimdir, hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Gündemde yer alan isimlerin başında Ricky Gervais geliyor. Peki, komedyen Ricky Gervais kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, filmleri nelerdir? İşte tüm detaylar...
Ricky Dene Gervais, İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncı. Peki, Ricky Gervais kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ricky Gervais'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİCKY GERVAİS KİMDİR?
Ricky Dene Gervais (d. 25 Haziran 1961), İngiliz komedyen, aktör, hicivci, film yapımcısı ve yayıncı. Gervais asıl ününü, arkadaşı Stephen Merchant ile birlikte yardımcı yazarlık ve yardımcı yönetmenlik yaptığı televizyon dizisi The Office ve sonraki dizisi Extras ile elde etti. Yazarlığının ve yönetmenliğin yanı sıra The Office dizisinde David Brent, Extras dizisinde Andy Millman rollerini oynadı. Ghost Town, Müzede Bir Gece gibi sinema filmlerinde de rol aldı.
Gervais, kardeşleri Larry, Marsha ve Bob ile birlikte Reading, Berkshire'daki Whitle varoşlarında doğdu ve büyüdü. Gervais, üç kapalı gişe stand-up komedi turnesine çıktı, çok satan Flanimals kitap serisini yazdı ve The Ricky Gervais Show'da Merchant ve Karl Pilkington ile birlikte yer aldı. Ayrıca oyuncu, 7 BAFTA, 4 British Comedy Ödülü, 3 Altın Küre, 2 Emmy ve 1 Screen Actors Guild Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.
FİLMOGRAFİSİ
Film:
- 2001 : Dog Eat Dog : Bouncer : Cameo
- 2005 : Valiant : Bugsy : Sadece seslendirme yapmıştır.
- 2006 : For Your Consideration : Martin Gibb
- 2006 : Müzede Bir Gece : Dr. McPhee
- 2007 : Stardust : Ferdy the Fence
- 2008 : Ghost Town : Dr. Bertram Pincus
- 2009 : Müzede Bir Gece 2 : Dr. McPhee
- 2009 : The Invention of Lying : Mark Bellison : Oyunculuğun yanında yardımcı senaryo yazarlığı ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.
- 2009 : SpongeBob's Truth or Square : Anlatıcı
- 2010 : Cemetery Junction : Len Taylor : Oyunculuğun yanında yardımcı senaryo yazarlığı ve yardımcı yönetmenlik yapmıştır.
- 2011 : Flanimals : Seslendirmen
Televizyon:
- 1998 : The 11 O'Clock Show : Çeşitli roller : Kaç bölüm oynadığı bilinmiyor.
- 1999 : Comedy Lab : Bilinmiyor : Bölüm: "Golden Year"
- 2000 : Bruiser : Recurring : 6 bölüm oynadı.
- 2000 : Meet Ricky Gervais : Kendisi : 6 bölüm oynadı.
- 2001 : The Sketch Show : Çeşitli roller : Kaç bölüm oynadığı bilinmiyor.
- 2001 : The Office : David Brent : 2001-2003 (14 bölüm)
- 2004 : Alias : Daniel Ryan : Bölüm: "Façade"
- 2005 : Kelsey Grammer Presents: The Sketch Show : Çeşitli : Kaç bölüm oynadığı bilinmiyor.
- 2005 : Extras : Andy Millman : 2005-2007, (13 bölüm)
- 2006 : The Simpsons : Charles Heathbar : Bölüm: "Homer Simpson, This Is Your Wife"
- 2008 : Ricky Gervais: Out of England-The Stand-Up Special : Kendisi : (yazar)
- 2009 : Comic Relief 2009 : Kendisi
- 2010 : The Office (ABD versiyonu) : David Brent
- 2010 : The Ricky Gervais Show (HBO) : Kendisi : Karl Pilkington ve Stephen Merchant ile.
- 2012-2014 : Derek : Derek : Yazar, Yönetmen, Başrol (13 Bölüm) + (1 Özel Bölüm)
- 2019-2022 : After Life : Tony Johnson : (18 bölüm)
Video oyunları:
- 2008 : Grand Theft Auto IV : Ricky Gervais : Bir komedi şovunda yer aldı.