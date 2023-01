Rick and Morty bitti mi, final mi yapacak? Rick and Morty 7. sezon gelecek mi? Rick and Morty yeni sezon ne zaman? Seslendirmen diziden çıktı mı?

Rick and Morty'in yapımcısı Justin Roiland kovuldu. Bunun ardından Rick and Morty sevenleri dizinin bitip bitmeyeceğini merak etti. Peki, Rick and Morty bitti mi, final mi yapacak? Rick and Morty 7. sezon gelecek mi? Rick and Morty yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Rick And Morty, Justin Roiland ile ilişkisini sonlandırdı. Bunun akabinde, Rick and Morty bitti mi, final mi yapacak? Rick and Morty 7. sezon gelecek mi? Rick and Morty yeni sezon ne zaman? merak edildi. İşte ayrıntılar...

RİCK AND MORTY NEDİR?

Rick and Morty, Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından Adult Swim için yaratılan bir yetişkin animasyon televizyon dizisidir.

Dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatır. Dizide Chris Parnell, Spencer Grammer ve Sarah Chalke'in sesi başroldeki karakterleri seslendirken diğer karakterleri Roiland seslendirir. Dizinin ilk halleri Roiland tarafından Channel 101 film festivali için hazırlanmıştır. Adult Swim, televizyon şovu fikirleri için Harmon ile görüştü; o ve Roiland iki karaktere dayalı televizyon programını hazırlamaya başladılar.

Dizi, 2 Aralık 2013 tarihinde eleştirel övgüyle galasını yaptı. 26 Temmuz 2015 tarihinde dizi ikinci bir sezon için, Ağustos 2015'te dizi üçüncü bir sezon için yenilendi. Dördüncü sezon 10 Kasım 2019'da gösterime girdi. Beşinci sezon ise 20 Haziran 2021'de başladı ve on bölümden oluşuyor.

RİCK AND MORTY BİTECEK Mİ, FİNAL Mİ OLACAK?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmayacak. Dizinin 7. sezonu çekilecek. Fakat dizideki seslendirmen Justin Roiland diziden ayrıldı. Bunun akabinde final mi olacak merak edilmişti.

Justin Roiland diziden neden ayrıldı?

Dün Adult Swim Twitter hesabından yapılan paylaşımla Rick and Morty yazarı ve seslendirmeni Justin Roiland diziden ayrıldı.

2013 yılında ekranlarımızın karşısına çıkan Rick And Morty, yayınlandığı günden beri popülaritesini katlayarak beğenileri toplamayı başardı. Animasyonun başarısında şüphesiz baş yapımcı ve iki ana karakterin (Rick ve Morty) seslendirmeni olan Justin Roiland büyük pay sahibi oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ve doğru çıkmasının ardından Roiland'dan kötü haber geldi.

Dün gece Rick and Morty'nin yapımcısı olan Adult Swim, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Adult Swim, dizinin bugüne kadar yazarlığını, seslendirmenliğini ve baş yapımcılığını üstlenen Justin Roiland ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrıca Rick and Morty'nin devam edeceğini söyleyen yapımcı, yetenekli ve adanmış ekibinin 7.sezon için sıkı çalıştığını belirtti.

Rick and Morty hayranları bu kararın ardından şaşkına dönse de, sonrasında çıkan haberler bu kararı doğrular nitelikte. Öyle ki, Justin Roiland 2020 yılında aile içi şiddet dolayısıyla tutuklandı ve kefalet ile serbest kaldı. Duruşma yaklaşırken kamuoyunun bilgilendirilmesiyle birlikte ise bu olay ortaya çıkmış oldu. 27 Nisan tarihinde tekrar duruşmaya çıkacak olan Justin Roiland, 2020 yılından beri beraber olduğu partnerinden şiddet, dolandırıcılık, tehdit ve bedensel yaralama suçlarından yargılanıyor.

Ayrıca sonradan gelen habere göre Justin Roiland, Rick and Morty'nin ardından kendi kurmuş olduğu oyun şirketi Squanch Games'ten de istifa etti. High on Life oyunuyla popülerlik kazanan oyun yapımcısı, dün gece paylaştığı tweet ile bu istifayı duyurdu ve şu açıklamaları yaptı:

"16 Ocak 2023 tarihinde Squanch Games'in eline Justin Roiland'ın istifası ulaştı. Squanch'taki tutkulu ekibimiz oyun geliştirmeye devam edecek ve biliyoruz ki hayranlarımız biz High on Life'ı geliştirip desteklerken bizi sevmeye devam edecek."

Rick and Morty ekibine kimin ekleneceği henüz bilinmiyor. Hem Rick hem de Morty'i seslendiren Justin Roiland'ın yerini doldurmak ekip için zor olsa gerek. Ayrıca 6 sezondur seslendirmen olarak Roiland'ın sesine alışan hayranlar, dizideki yeni kişinin başarılı olabileceğini düşünmüyor.

RİCK AND MORTY 7. SEZON NE ZAMAN?

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Adult Swim has ended its association with Justin Roiland.

Rick and Morty will continue

The talented and dedicated crew are hard at work on Season 7"

Türkçe'si:

"Adult Swim, Justin Roiland ile ilişkisini sonlandırdı.

Rick and Morty devam edecek

Yetenekli ve kendini işine adamış ekip 7. Sezonda çok çalışıyor"

Buna göre dizinin 7. sezonunun çekileceği duyurulmuş oldu.