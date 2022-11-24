Richarlison kimdir, hangi takımda oynuyor? Brezilya'nın forveti Richarlison kimdir, kaç yaşında, forma numarası kaç, aslen nereli, mevkisi ne?
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Brezilya'nın genç forvetleri arasında gelen Richarlison kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır merak ediliyor. Peki, Richarlison kimdir? Richarlison hangi takımda oynuyor? Richarlison hangi ligde? Richarlison boyu kaç? Richarlison sırt numarası ne? İşte detaylar...
RİCHARLİSON KİMDİR?
Richarlison (d. 10 Mayıs 1997), forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı millî futbolcudur. Tottenham Hotspur'da forma giymektedir.
Richarlison doğum tarihi : 10 Mayıs 1997
Richarlison kaç yaşında : 25 yaşında
Richarlison nereli : Brezilya
Richarlison hangi mevkide oynuyor : Forvet
Richarlison hangi takımda : Tottenham
Richarlison forma numarası kaç : 9
Richarlison boyu kaç : 1.84 m
RİCHARLİSON HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Richarlison, Premier Lig'de Tottenham Hotspur'da forma giymektedir.