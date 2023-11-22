Kripto borsacıları Binance'in "Hatalarım oldu" diyerek istifa ettiği Changpeng Zhao'nun yerine gelecek ismi merak ederken bugün yeni bir gelişme yaşandı ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yeni bir CEO atandı. Peki, Richard Teng kimdir, Binance'in yeni CEO'su Richard Teng kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir? İşte detaylar…

Kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını kabul ederek istifa etti. Peki, Richard Teng kimdir, Binance'in yeni CEO'su Richard Teng kaç yaşında, nereli, biyografisi nedir?

RICHARD TENG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Richard Teng, finansal hizmetler ve düzenleme sektörlerinde üç on yılı aşkın bir süredir edindiği deneyimle bilinen bir liderdir. Binance Singapur'un CEO'su olarak göreve başlayarak Ağustos 2021'de Binance ailesine katıldı. Hemen sonrasında, Binance'ın Bölgesel Pazarlar Başkanı olarak atanarak MENA bölgesi, Avrupa bölgesi ve sonrasında ABD dışındaki tüm bölgeleri kapsayan sorumluluklar aldı. Bu kapsamda, bölgesel ekiplerle stratejik ortaklıklar kurma, yenilik ekosistemini destekleme ve ilgili bölgelerde kripto ekosistemini genişletme görevini liderlikle yürüttü.

Kasım 2023'te, Binance CEO'su olarak Changpeng Zhao'nun yerini alarak şirketin başında bulunmaya başladı.

Richard Teng

BINANCE'İN YENİ CEO'SU RICHARD TENG KİMDİR?

Binance'a geçmeden önce, Richard, Abu Dhabi Global Market (ADGM)'deki Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu'nun CEO'su olarak görev yaptı ve dünyanın önde gelen yenilikçi düzenleyicilerinden biri olarak bilinir hale geldi.

Richard'ın geniş deneyimi, önceki rolleri arasında Singapur Borsası (SGX)'nın Baş Düzenleyici Sorumlusu ve Singapur Para Otoritesi'nde Kurumsal Finans Direktörü gibi önemli pozisyonları da içermektedir. Richard, Uygulamalı Finans alanında Yüksek Lisans (Üstün) derecesini Batı Avustralya Üniversitesi'nden ve Muhasebe (Birinci Sınıf) derecesini Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden almıştır.