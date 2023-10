Richard Roundtree öldü mü, hastalığı neydi ve Richard Roundtree kimdir, filmleri neler olduğu merak ediliyor. Shaft, Kökler, Aşk Gemisi, MacGyver gibi birbirinden ünlü yapımlarda rol alan ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadiyordu. Richard Roundtree öldü mü, hastalığı neydi? Richard Roundtree kimdir, filmleri neler? Detaylar haberimizdedir…

RICHARD ROUNDTREE ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Uzun süredir oyuncunun menajerliğini üstlenen Patrick McMinn, ABC News'e Roundtree'nin pankreas kanseriyle kısa bir mücadelenin ardından vefat ettiğini açıkladı. Roundtree'yi temsil eden ajans yaptığı açıklamada, "Onun çığır açan kariyeri dünya çapında eğlencenin çehresini değiştirdi ve kalıcı mirası gelecek nesiller için hissedilecek. Kalplerimiz ailesiyle birlikte" dedi.

50 yıl boyunca oyunculuk yapan Richard Roundtree, 1971 tarihli yapımda Dedektif John Shaft rolüyle ilk siyahi aksiyon kahramanı olmuştu.

RICHARD ROUNDTREE KİMDİR?

Richard Roundtree, 9 Temmuz 1942 yılında New York, ABD'de doğdu. Afrikalı Amerikalı oyuncudur. 1971 tarihli Shaft filmindeki John Shaft rolüyle tanındı. New Rochelle, New York'ta doğdu. 1961 yılında lise eğitimini tamamladı ve Southern Illinois Üniversitesi'ne devam etti. 1993 yılında erkeklerde nadir görülen meme kanseri teşhisi kondu. Mastektomi ve kemoterapi tedavisi gördü. 1971 yılında kariyerindeki ilk film olan Shaft'ta başrol oynadı. Bu film sayesinde büyük bir başarı sağladı. 1977 yılında televizyon dizisi Roots'ta köle rolüyle oynadı. 1989-1991 yılları arasında televizyon dizisi Generations'ta oynadı. Futbolculuk ve modellik de yaptı. Birçok filmde rol almasına karşın 1971 yılındaki ilk filmindeki başarıyı bir daha yakalayamadı. Daha çok sahne oyunculuğunda başarılı oldu.

1990 yılından sonra popüler kültürde simge haline geldi. 1995 yılında David Fincher'in Seven adlı filminde önemli bir rolde oynadı. 2000 yılında tekrar çekilen Shaft filminde bu kez başrollük yerine başroldeki karakterin amcası rolüyle oynadı. Desperate Housewives dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Akuji the Heartless adlı video oyununda bir karakteri seslendirdi.

1997 yılında Fox'ta yayınlanan 413 Hope St adlı drama dizisinde başrol oynadı. The Closer ve Heroes dizilerinde konuk oyuncu olarak kısa süreli roller aldı.

Filmografi