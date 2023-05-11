Richard Branson ait dev yolcu gemisini Bodrum'da

Deniz'den turist yağdı

Binlerce turist Bodrum sokaklarını hareketlendirdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen dev kruvaziyer gemi esnafı ve turizmciyi sevindirdi. Personel dahil 2 bin 540 kişi taşıyan geminden inen 1444 yolcu Bodrum'un turistlik ve kültürel yerlerini gezen yabancı turistler sezon öncesi ilçeye can suyu oldu. Ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot olan Richard Branson'a ait olan geminin sezon boyunca 18 sefer yapacağı yaklaşık 25 bin turisti Bodrum'a getireceği öğrenildi.

Yaz sezonu öncesi Bodrum'a gelmeye başlayan kurvaziyer turizmi Bodrum'a can suyu oldu. gemiyle gelen 1444 yolcu, 1096 personeliyle gelen Virgin Voyages'ın filosuna yeni kattığı Resilient Lady inen yabancı turistler Bodrum'un en ünlü sokaklarını gezerek alış veriş yaptı. Kültürel ve turistler yerleri gezen yolcuların turizmcinin yüzünü de güldürdü. Sezon boyunca 16 sefer yapacağı öğrenilen yolcu gemisinin yaklaşık 25 bin turist getireceği ön görülüyor. 277 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı geminin akşam saatlerinde hareket edeceği öğrenildi. İlk uzaya turist götüren İngiliz iş adamı yazar ve uzaya turist yolculuğunu yaptıran ticari astronot olan Richard Branson ait olan geminin dış görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekti. Gemiyi gören vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi.

Bodrum'a gelen yolcu gemisinin turizme büyük bir katkı sunduğunu dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz "Bugünden itibaren Virgin Voyages gemisi 1444 yolcusuyla Bodrum'a gelmiş bulunmaktadır. Kurvaziyer gemisi Bodrum'a 18 sefer düzenleyecek. Bu yıl başarılı bir şekilde devam edersek 125 bin üzerinde deniz yoluyla yabancı turist gelecek demek oluyor. 1,5 milyona yakın yabancı turist gelmesini konusunda deniz ve hava yoluyla hedef koyduğumuzu söylemiştik. Deniz yoluyla 125 bin turisti getireceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Öte yandan Seabourn Encore isimli Bahamalar bayraklı 210 metre boyundaki Seabourn Encore, gemi yanaşma limanına demir attı. Gemide ağırlıklı Amerikalı ve İngiliz yolcu bulunduğu öğrenildi. 521 yolcu, 420 personel bulunan gemiden inen yolcularda Bodrum'u gezmeyi, yüzmeyi ve alış veriş yapmayı ihmal etmedi.