Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery sevilen ve bilinen futbolculardan bir tanesi olarak anılmakta. Sevilen 39 yaşındaki oyuncunun futbolu bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. Şimdilerde ise Ribery futbolu bırakıyor mu? sorusu aratılıyor. Peki, Ribery futbolu bırakıyor mu? Ribery futbolu bıraktı mı? Ribery futbolu bırakacak mı?

Ribery futbolu bırakıyor mu? sorusu futbolseverlerin merak ettikleri arasında. 39 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun futbolu bırakacağı bekleniyorken futbolseverler Ribery futbolu bırakıyor mu? sorusunu araştırıyor. Peki, Ribery futbolu bırakıyor mu? Ribery futbolu bıraktı mı? Ribery futbolu bırakacak mı?

RİBERY FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Franck Ribery, kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor. 39 yaşındaki deneyimli yıldız, formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Salernitana ile sezon sonunda sözleşmesini sonlandırarak emekliye ayrılacak. Bayern Münih'te efsane olan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, İtalya Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen 39 yaşındaki Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. Fransız yıldızın, İtalyan ekibinde antrenör olarak görev alması bekleniyor.

FRANCK RİBERY KİMDİR?

Franck Pierre Ribéry (d. 7 Nisan 1983, Boulogne-sur-Mer, Fransa), Fransız millî futbolcudur. Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giymektedir.

Kariyeri

1 Temmuz 2004 tarihinde, Ligue 1 ekiplerinden Metz'e bedelsiz olarak transfer oldu. Ribéry, 2004-05 sezonunda 20 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Metz forması ile ilk maçına 7 Ağustos 2004 tarihinde, Nantes maçında giydi. Maç 1-0 galibiyet ile sonuçlandı. Metz adına ilk golü ise 22 Ağustos 2004 tarihinde, Lyon karşısında gol atarak kaydetti. Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sezon Toulouse maçında da gol kaydetti. 1 Ocak 2005 tarihinde, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a 2.5 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Ribéry, 2004-05 sezonunda 2 maça çıktı ve hiç gol kaydedemedi. Galatasaray forması ile ilk maçına 10 Nisan 2005 tarihinde, Trabzonspor maçında giydi. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. 11 Mayıs 2005 tarihinde, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası final maçında 1 gol ve 1 asist ile 5-1'lik galibiyete katkı yapmıştır. Bu maçta 52 dakika görev aldı. 22 Mayıs 2005 tarihinde, Fenerbahçe ile oynanan maçta da 81 dakika görev aldı.

1 Temmuz 2005 tarihinde, Ligue 1 ekiplerinden Marseille bedelsiz olarak transfer oldu. Ribéry, 2005-06 sezonunda 35 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Marseille forması ile ilk maçına 30 Temmuz 2005 tarihinde, Bordeaux maçında giydi. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Marseille adına ilk golü ise 18 Eylül 2005 tarihinde, Troyes karşısında gol atarak kaydetti. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı. Avrupa Ligi'nde Ribéry ilk maçına 20 Ekim 2005 tarihinde, CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı. Avrupa Ligi'nde ilk golü ise 23 Şubat 2006 tarihinde, Bolton karşısında gol atarak kaydetti. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Intertoto Kupası'nda Ribéry ilk maçına 3 Ağustos 2005 tarihinde, Lazio karşısında çıktı. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Intertoto Kupası'nda ilk golünü de bu maçta kaydetti. Ribéry, 2006-07 sezonunda 25 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 24 Ocak 2007 tarihinde, Auxerre ile yapılan maçta Ribéry 2 gol kaydederek başarılı performansını sürdürdü. Ribéry bu sezonda Sochaux ve Monaco takımlarına gol atmayı başardı.

1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'e 25 Milyon Euro karşılığında transfer oldu. Ribéry, 2007-08 sezonunda 28 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. Bayern Münih forması ilk kez 11 Ağustos 2007 tarihinde, Hansa Rostock maçında giydi. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Bayern Münih adına ilk golünü ise 18 Ağustos 2007 tarihinde, Werder Bremen ile yapılan maçta kaydetti. Maç 4-0 galibiyet ile sonuçlandı. 27 Nisan 2008 tarihinde, Stuttgart ile yapılan maçta Ribéry 2 gol kaydederek başarılı performansını sürdürdü. Almanya Kupası'nda Ribéry ilk maçına 6 Ağustos 2007 tarihinde, Burghausen karşısında çıktı. Maç 5-4 galibiyet ile sonuçlandı. Almanya Kupası'nda ki ilk golünü de 27 Şubat 2008 tarihinde, 1860 München ile yapılan maçta kaydetti. Maç 1-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ribéry ilk maçına 20 Eylül 2007 tarihinde, Belenenses karşısında çıktı. Maç 1-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ki ilk golünü de 6 Mart 2008 tarihinde, Anderlecht ile yapılan maçta kaydetti. Maç 5-0 galibiyet ile sonuçlandı.UEFA Avrupa Ligi'nde ki diğer golleri ise Getafe ve Zenit maçlarında kaydetti. Almanya Lig Kupası'da Ribéry ilk maçına 21 Temmuz 2007 tarihinde, Werder Bremen karşısında çıktı. Maç 4-1 galibiyet ile sonuçlandı. Almanya Lig Kupası'da ki ilk golünü de bu maçta 2 gol atarak kaydetti.

Millî takım kariyeri

Fransa ile ilk maçına 13 Haziran 2006 tarihinde, İsviçre maçına çıktı. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Fransa adına ilk golünü ise 27 Haziran 2006 tarihinde, İspanya ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı. 9 Temmuz 2006 tarihinde, Fransa 2006 Dünya Kupası'nda İtalya ile finale kaldı. Ribéry bu maçta 100 dakika görev aldı. Maçı penaltı vuruşları sonrasında 6-4 İtalya kazandı ve 2006 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa formasını terleten Ribéry 2014 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeni ile forma giyememiştir. 13 Ağustos 2014 salı günü Millî Takım kariyerini noktaladığını açıklamıştır.

Kişisel Hayatı

Ribery 7 Nisan 1983 Fransa-Boulugne doğumludur. Ribery iki yaşında iken ailesi onun da arabada olduğu bir trafik kazası geçirmiş ve Ribery'nin kaza sonrası yüzüne yaklaşık yüz dikiş atılmıştır. Ribéry'nin yüzündeki yara izinin sebebi budur. Bu yara izinden dolayı da lakabı "Scarface (Yaralı Yüz)"dür. Türkiye'de oynadığı sıralarda ise sağ kanattaki tutulmaz sürati nedeniyle daha çok "Ferraribery" olarak anılmaktaydı. Lille Kulübünün 13 yaşında alt yapısına girerek futbol hayatı tam anlamı ile başlamış oldu. Cezayir asıllı olan eşi Wahiba Belhami için 2002 yılında İslam dinini seçen ve Bilal isminini alan Ribery, ''Dinim, benim özelimdir. İnançlı biriyim ve İslam dinini tercih ettiğim günden beri kendimi zihinsel açıdan gelişmiş ve güçlenmiş hissediyorum. Din, benim karakterimi ve dünya görüşümü değiştirmedi'' diye konuştu.