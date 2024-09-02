Üye Girişi
Haberler

Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Lille'de forma giyen Brezilyalı stoper Alexsandro Ribeiro'yu transfer listesine aldı. Peki, Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Peki, Ribeiro kimdir?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların stoper transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

RİBEİRO KİMDİR?

Alexsandro olarak bilinen Alexsandro Victor de Souza Ribeiro doğdu. 9 Ağustos 1999Rio de Janeiro'da ( Brezilya ) , LOSC Lille takımında stoper olarak oynayan Brezilyalı futbolcudur.

Alexsandro Rio de Janeiro'da doğdu ve şehrin en iyi kulüplerinden biri olan Flamengo'da eğitim gördü. Portekiz'e 2019'da geldi. SC Praiense ve Amora FC ile Portekiz şampiyonasının alt liglerini biliyor. 2021'de Portekiz D2'de oynayan GD Chaves'e katıldı. Tartışılmaz bir sahip olarak kulübünün birinci lige yükselişine katkıda bulundu. Aynı zamanda şampiyonluk sezonunun tipik takımında yer alıyor.

2022'de LOSC Lille 2'ye imza attı . AJ Auxerre'ye karşı sezonun ilk maçına José Fonte ile birlikte başladı ve menteşeyi oluşturdu . İlk golünü 23 Ekim 2022'de AS Monaco karşısında skoru açarak takımının başarısına katkıda bulundu (4-3). Defans hiyerarşisinde üçüncü sırada yer alan oyuncu, sezon sonunda Tiago Djaló'nun sakatlığından yararlanarak ilk sırayı aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Galatasaray Galatasaray Okan Buruk Brezilya Futbol Lille Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası

Belediye başkanının şokunu atlatamayan Yeniden Refah'ta bu sefer de toplu istifa dalgası
İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor

İsrail'de ortalık yangın yeri! Yüz binler sokağa indi, Netanyahu'ya istifa çağrısı yapıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı? Hummels kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen zorunlu satın alma opsiyonu var mı? Victor Osimhen Galatasaray'da Victor Osimhen Müslüman mı? Osimhen'in dini ne, Hristiyan mı? McKennie kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen saat kaçta gelecek? Osimhen uçağı İstanbul'a saat kaçta inek? Rabiot kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Amedspor Kocaelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kostiç kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi?
title