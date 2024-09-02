Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında? Alexsandro Ribeiro hangi takımlarda oynadı?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların stoper transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Ribeiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

RİBEİRO KİMDİR?

Alexsandro olarak bilinen Alexsandro Victor de Souza Ribeiro doğdu. 9 Ağustos 1999Rio de Janeiro'da ( Brezilya ) , LOSC Lille takımında stoper olarak oynayan Brezilyalı futbolcudur.

Alexsandro Rio de Janeiro'da doğdu ve şehrin en iyi kulüplerinden biri olan Flamengo'da eğitim gördü. Portekiz'e 2019'da geldi. SC Praiense ve Amora FC ile Portekiz şampiyonasının alt liglerini biliyor. 2021'de Portekiz D2'de oynayan GD Chaves'e katıldı. Tartışılmaz bir sahip olarak kulübünün birinci lige yükselişine katkıda bulundu. Aynı zamanda şampiyonluk sezonunun tipik takımında yer alıyor.

2022'de LOSC Lille 2'ye imza attı . AJ Auxerre'ye karşı sezonun ilk maçına José Fonte ile birlikte başladı ve menteşeyi oluşturdu . İlk golünü 23 Ekim 2022'de AS Monaco karşısında skoru açarak takımının başarısına katkıda bulundu (4-3). Defans hiyerarşisinde üçüncü sırada yer alan oyuncu, sezon sonunda Tiago Djaló'nun sakatlığından yararlanarak ilk sırayı aldı.