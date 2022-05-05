Ria hangi bankalarda var? Türkiye'de RİA hangi bankadan alınır? RİA PTT'den alınır mı?
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1987 yılından bu yana uluslararası hızlı para transfer hizmeti veren RIA hangi bankalarda var? Alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olup, dünya çapında 149 ülkede ve 316.000'den fazla ödeme noktası ile para gönderme ve para alma işlemlerinde ekonomik, hızlı hizmetler sunan Türkiye'de RİA hangi bankadan alınır? RİA PTT'den alınır mı?
Ria hangi bankalarda var, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
RIA, Vakıfbank aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır.
Herhangi bir VakıfBank Şubesine giderek paranızı teslim alabilirsiniz. İşlem sırasında aşağıdaki adımları izleyiniz.
Gönderici tarafından size iletilen 11 haneli PIN numarasını ve geçerli kimlik belgenizi VakıfBank yetkilisine ibraz ediniz.
VakıfBank yetkilisinin size vereceği Para Ödeme Talimat formundaki gerekli alanları ve Gerçek Kişiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Formunu doldurup imzalayınız.
Adınıza gelen parayı alabilirsiniz.
Gelen para işlemlerinde Bankamızca herhangi bir masraf ve komisyon alınmamaktadır.
Herhangi bir VakıfBank Şubesine giderek paranızı gönderebilirsiniz. İşlem sırasında aşağıdaki adımları izleyiniz.
RIA Transfer Formunu ve Gerçek Kişiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Formunu doldurup imzalayınız.
Geçerli kimlik belgenizi, doldurduğunuz formu, göndermek istediğiniz tutarı ve komisyon bedelini VakıfBank yetkilisine veriniz.
Size verilen 11 haneli PIN numarasını alıcıya bildiriniz.
Gönderilen para dakikalar içerisinde hızlı ve güvenli bir şekilde alıcısına ulaşır.
İşlem süresi ülkeden ülkeye değişebilir ve ülkeler arası saat farklılıkları olabilir.
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