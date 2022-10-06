RFS - M. Başakşehir saat kaçta? 6 Ekim UEFA Avrupa Ligi Rigas FS - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç şifresiz mi?
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Bugün temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi grup maçları olacak. Bugünkü maçlardan birisi de RFS - M.Başakşehir arasında oynanacak. Peki, RFS - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? RFS - M.Başakşehir maçı hangi kanalda? RFS - M.Başakşehir nerede oynanıyor? RFS - M.Başakşehir ücretsiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Grupların yeni maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de RFS - M.Başakşehir arasında oynanacak. İki güçlü takımın karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, RFS - M.Başakşehir ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Ekim 2022 RFS - M.Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
RFS - M.Başakşehir maçı 6 Ekim Perşembe 2022 yani bugün saat 22:00'da başlayacak.
RFS - M.Başakşehir maçı TV 8,5 ve Exxen TV'de yayınlanacak.
Maçı Exxen TV ve TV 8.5 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Riga'da, NSB Stadyumu'nda oynanacak.