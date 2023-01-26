Rezerve nedir? Taksilerde rezerve yazısı ne anlama geliyor? Rezerve taksi uygulması ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" UKOME toplantısında görüşülecek. Teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Peki, Rezerve nedir? Taksilerde rezerve yazısı ne anlama geliyor? Rezerve taksi uygulama ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Taksilere rezerve uygulaması gündemde. Bu uygulama ile özelikle büyük şehirlere çok faydalı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulacak olan 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' şayet kabul edilirse 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Peki, Rezerve nedir? Taksilerde rezerve yazısı ne anlama geliyor? Rezerve taksiuygulama ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

REZERVE NE DEMEK?

Kökeni Fransızcaya dayanan Rezerve kelimesinin anlamı, önceden yer ayırtmak, ihtiyaten saklamak, yedeklemek" şeklinde kullanılmaktadır.

TAKSİLERDE REZERVE YAZISI NE ANLAMA GELİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınankarara göre İstanbul'daki taksilerde önümüzdeki dönemde tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyor ise rezerve yazısı yazacak. Böylece, uygulama sonucunda taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca Taksisindetepe lambaları olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak ve haklarında cezai işlem uygulanacak.

REZERVE TAKSİUYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşülecek. Teklif kabul edilirse İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Teklif en geç 3 ay içerisinde İstanbul'da uygulanmaya başlayacak .