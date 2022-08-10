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Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

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Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligdir. Kaç takımın katılacağı ve diğer detayları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştır. Peki, Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

Yeni sezonda futbolseverlerin gündeminde yer alan organizasyonlar arasında yer alan Rezerv lig hakkında araştırmalar yapılıyor. Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig'de yer alan takımların B kadroları ile çıktığı karşılaşmalar puan durumu oluşturacak ve lig bitiminde şampiyon ilan edilecek. Peki, Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

REZERV LİG NEDİR?

Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir.

A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Rezerv Lig Gündem Spor Haberler

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