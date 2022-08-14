Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır. Peki, Rezerv Lig maçları hangi kanalda? Rezerv Lig hangi kanalda?

Rezerv Lig maçları hangi kanalda? Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır. Peki, Rezerv Lig maçları hangi kanalda? Rezerv Lig hangi kanalda? İşte detaylar...

REZERV LİG HANGİ KANALDA?

Rezerv Lig maçlarının hangi kanalda yayınlanacağında dair yayın bilgisi bulunmaktadır. Daha önce Rezerv Lig'in öncülü olan U21 maçları çoğunlukla takımların kendi TV kanallarından canlı olarak yayınlanmaktaydı.

REZERV LİGİ NEDİR?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligtir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

REZERV LİG NE ZAMAN BAŞLADI?

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor oynandı. Ligin tarihteki ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik tarafından kaydedildi. Lig tarihinin ilk maçını ise İstanbulspor 3-2 kazandı.

TFF TARAFINDAN AÇIKLANAN REZERV LİG ESASLARI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda daha önce 19 Süper Lig takımımın katılımı ile kurulması kararlaştırılan Rezerv Lig ile ilgili esasları belirledi.

Rezerv Lig'e ilişkin belirlenen ödülleri de içeren hususlar şöyle:

ÖDÜLLER:

· Rezerv Lig'de şampiyon olacak takıma 1.000.000 TL, ikinci takıma 500.000 TL, üçüncü takıma da 300.000 TL başarı ödülü verilir. Galibiyet primi 100.000 TL, beraberlik primi ise 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

DEPLASMAN YARDIMI:

· İl dışına çıkacak takımlara 50.000 TL deplasman yardımı yapılır.

YAPTIRIMLAR:

· Lige katılmayan veya katılacağını bildirmesine rağmen ligden çekilen kulüplere 5.000.000 TL para cezası verilir. Lige katılım göstermeyen veya ligden çekilen kulüplerden alınacak cezalar bir fona aktarılarak lige katılan kulüplere ödül olarak dağıtılır.

OYUNCU UYGUNLUĞU:

· Kulüplerin 35 kişilik A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular, Rezerv Lig müsabakalarında oynayabilirler. A Takım Listesine yazılmayan yabancı uyruklu futbolcular Rezerv Lig müsabakalarında oynayamazlar.

· Kulüplerin A Takım Listesine yazılmayan T.C. vatandaşı profesyonel futbolcuları, Rezerv Lig müsabakalarında oynayabilir.

· Kulüplerin Gelişim Liglerinde tescilli yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcuları, Rezerv Lig müsabakalarında oynayabilirler.

· Müsabaka isim listeleri 21 kişiye kadar verilebilir.

· Müsabakalarda Süper Lig'de olduğu gibi 5 oyuncu değişikliği yapılır.

· A Takım ile Rezerv Takım arasında sezon içerisinde futbolcu geçişi bakımından Futbolcu uygunlukları ve Lig Statüsünde belirlenen diğer koşullara uygun hareket edilmesi kaydı ile herhangi bir yasak veya sınırlama olmayacaktır.

DİĞER KOŞULLAR:

· Süper Ligde bulunan 19 takımın katılımı ile oynanacaktır.

· Müsabakalar Süper Lig fikstürü ile paralel olarak, Süper Lig müsabakalarından bir gün sonra oynanır.

· Müsabakalar stadyumlarda veya standartlara uygun, doğal çim zeminli sahalarda oynanacaktır. Her takım bir asıl, bir yedek olmak üzere iki adet sahayı müsabakalar başlamadan önce Federasyona bildirir.

· Kulüpler; A Takım Teknik Sorumlusunu veya A Takım Yardımcı Antrenörlerinden birini, bunların olmaması halinde en az UEFA A lisansına sahip bir antrenörü Teknik Sorumlu sıfatı ile Rezerv Lig müsabakalarında bulundurmak zorundadırlar.

· Güvenliğe ilişkin tedbirler ev sahibi kulüplerce alınır.

· Ligin yayın ve isim hakları münhasıran TFF'ye aittir.

· Müsabakalar 2. Lig klasmanında bulunan bir orta, iki yardımcı hakem yönetiminde oynanır.

· Müsabakalara bir gözlemci atanır.

Tüm bu hususlar Rezerv Lig statüsünde yayınlanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

2022-23 SEZONU REZERV LİGİ

2022-23 Rezerv Lig, Rezerv Lig'in ilk sezonudur. 6 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar 29 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Maçlar, 2022-23 Süper Lig fikstürüne paralel olarak Süper Lig maçlarından 1 gün sonra oynanmaktadır.

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor oynandı. Ligin tarihteki ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik tarafından kaydedildi. Lig tarihinin ilk maçını ise İstanbulspor 3-2 kazandı.