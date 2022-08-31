Rezerv Lig kapandı mı, iptal mi edilecek, neden kapanıyor? Rezerv Lig nedir, kaç takım bulunuyor? Rezerv Lig şampiyonu kim olacak?

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bunun ardından futbol severler, Rezerv Lig kapandı mı, iptal mi edilecek? Rezerv Lig nedir, kaç takım bulunuyor? Rezerv Lig şampiyonu kim olacak? araştırması yapıyor. Peki, Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig'de kaç takım var? Rezerv Lig şampiyonları kimlerdir? İşte detaylar...

Rezerv Lig kapanıyor mu? Rezerv Lig neden kapanıyor? Rezerv Lig iptal mi olacak? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Peki, Rezerv Lig kapandı mı, iptal mi edilecek? Rezerv Lig nedir, kaç takım bulunuyor? Rezerv Lig şampiyonu kim olacak? Ayrıntılar sizlerle...

REZERV LİG KAPANIYOR MU?

Henüz başlayalı 4 hafta olan Rezerv Lig'in bu sezon iptal edilmesi için Kulüpler Birliği, TFF'ye başvuruda bulundu. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir." denildi.

"TFF KAYITSIZ KALMADI VE HAREKETE GEÇTİ"

Kulüpler Birliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir.

"İPTAL EDİLMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMASI TALEP EDİLDİ"

Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir.

"BU SEZON İÇİN DURDURULMASI İSTENİYOR"

Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz."

REZERV LİG NEDİR?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

REZERV LİG NE ZAMAN KURULDU?

Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir. A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik kaydederken, maçı ise İstanbulspor 3-2 kazandı.