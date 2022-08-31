Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Bunun ardından vatandaşlar Rezerv Lig güncel puan durumunu merak etti. Peki, Rezerv Lig son güncel puan durumu nedir? Hangi takım Rezerv Lig'de 1. sırada, hangisi sonuncu? Galatasaray Rezerv Lig'de kaçıncı sırada? Fenerbahçe Rezerv Lig'de kaçıncı sırada? Beşiktaş Rezerv Lig'de kaçıncı? Trabzonspor Rezerv Lig'de kaçıncı? İşte Rezerv Lig puan durumu...

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır. Rezerv Lig güncel puan durumu 2022-2023: Rezerv Lig son puan durumu nedir? Hangi takım Rezerv Lig'de 1. sırada, hangisi sonuncu?

REZERV LİG NEDİR?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligtir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.

REZERV LİG NE ZAMAN BAŞLADI?

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor oynandı. Ligin tarihteki ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik tarafından kaydedildi. Lig tarihinin ilk maçını ise İstanbulspor 3-2 kazandı.

REZERV LİG KAPANDI MI?

Henüz başlayalı 4 hafta olan Rezerv Lig'in bu sezon iptal edilmesi için Kulüpler Birliği, TFF'ye başvuruda bulundu. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir." denildi.

REZERV LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 2022-2023

1.GALATASARAY A.Ş. : 12 puan

2.KASIMPAŞA A.Ş. : 9 puan

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. : 9 puan

4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. : 7 puan

5.YUKATEL KAYSERİSPOR : 7 puan

6.İSTANBULSPOR A.Ş. : 7 puan

7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 6 puan

8.BITEXEN GİRESUNSPOR : 6 puan

9.ARABAM.COM KONYASPOR : 6 puan

10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK : 6 puan

11.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR : 6 puan

12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. : 5 puan

13.TRABZONSPOR A.Ş. : 4 puan

14.DEMİR GRUP SİVASSPOR : 4 puan

15.CORENDON ALANYASPOR : 3 puan

16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR : 3 puan

17.ATAKAŞ HATAYSPOR : 1 puan

18.MKE ANKARAGÜCÜ : 1 puan

19.FENERBAHÇE A.Ş. : 1 puan

TFF

Buna göre Galatasaray 12 puanla Rezerv Lig'de 1. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 1 puanla sonuncu sırada yer almaktadır.