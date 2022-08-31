Rezerv Lig güncel puan durumu 2022-2023: Rezerv Lig son puan durumu nedir? Hangi takım Rezerv Lig'de 1. sırada, hangisi sonuncu?
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Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Bunun ardından vatandaşlar Rezerv Lig güncel puan durumunu merak etti. Peki, Rezerv Lig son güncel puan durumu nedir? Hangi takım Rezerv Lig'de 1. sırada, hangisi sonuncu? Galatasaray Rezerv Lig'de kaçıncı sırada? Fenerbahçe Rezerv Lig'de kaçıncı sırada? Beşiktaş Rezerv Lig'de kaçıncı? Trabzonspor Rezerv Lig'de kaçıncı? İşte Rezerv Lig puan durumu...
Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır. Rezerv Lig güncel puan durumu 2022-2023: Rezerv Lig son puan durumu nedir? Hangi takım Rezerv Lig'de 1. sırada, hangisi sonuncu?
Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligtir. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştır.
Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor oynandı. Ligin tarihteki ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik tarafından kaydedildi. Lig tarihinin ilk maçını ise İstanbulspor 3-2 kazandı.
Henüz başlayalı 4 hafta olan Rezerv Lig'in bu sezon iptal edilmesi için Kulüpler Birliği, TFF'ye başvuruda bulundu. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir." denildi.
1.GALATASARAY A.Ş. : 12 puan
2.KASIMPAŞA A.Ş. : 9 puan
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. : 9 puan
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. : 7 puan
5.YUKATEL KAYSERİSPOR : 7 puan
6.İSTANBULSPOR A.Ş. : 7 puan
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 6 puan
8.BITEXEN GİRESUNSPOR : 6 puan
9.ARABAM.COM KONYASPOR : 6 puan
10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK : 6 puan
11.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR : 6 puan
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. : 5 puan
13.TRABZONSPOR A.Ş. : 4 puan
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR : 4 puan
15.CORENDON ALANYASPOR : 3 puan
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR : 3 puan
17.ATAKAŞ HATAYSPOR : 1 puan
18.MKE ANKARAGÜCÜ : 1 puan
19.FENERBAHÇE A.Ş. : 1 puan
Buna göre Galatasaray 12 puanla Rezerv Lig'de 1. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 1 puanla sonuncu sırada yer almaktadır.