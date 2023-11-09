TBMM Genel Kurulu, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni kabul etti. Peki, Rezerv alan ne demek? Kentsel dönüşümde rezerv alan ilan edilmesi nedir, ne alama gelir?

Rezerv alan ne demek? Kentsel dönüşümde rezerv alan ilan edilmesi nedir, ne alama gelir?

Rezerv alan ne demek? Sorusu, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kararının merak edilmesi ve araştırılması üzerine karşılaşılmakta olan terimler arasında yer alıyor. Konu hakkında araştırma yapan kişiler, "Rezerv alan" kelimesi ile karşılaşıyor. Peki, Rezerv alan ne demek? Kentsel dönüşümde rezerv alan ilan edilmesi nedir, ne alama gelir?

REZERV ALAN NE DEMEK?

Rezerv alanları, kent planlamasının bir parçası olarak ilan edilir ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak, sağlıklı ve sürdürülebilir şehir gelişimini teşvik etmek amacıyla kullanılır. Bu bölgeler, genellikle imar planlarında belirli bir kullanım amacı için işaretlenir. İlerleyen dönemlerde, bu bölgeler uygun bir zamanda geliştirilmek üzere imar edilebilirler.

Rezerv alanları, şehirlerin büyüme ve değişim süreçlerinde esneklik sağlarlar. Kent geliştikçe, bu bölgeler planlama ve düzenleme süreçleri içinde yeniden değerlendirilebilir. Aynı zamanda şehircilik politikalarına uygun bir şekilde kullanılarak, şehirlerin sürdürülebilir büyüme ve gelişme hedeflerine katkıda bulunurlar.