Son zamanlarda sık sık kullanılmaya başlanan rezene çayı hakkında araştırmalar devam ediyor. Rezene çayı zayıflatır mı? sorusu pek çok kişi tarafından merak araştırılıyor. Rezene çayı, sindirim hareketlerini kolaylaştırarak yağ yakımını hızlandırmak için metabolizmayı destekler. Peki, Rezene çayının başka hangi faydaları var? Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl içilir?

Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlere de iyi geldiği düşünülen rezene çayı, kasları gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar. Son zamanlarda tüketimi artan rezene çayı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Rezene çayının faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl içilir? İşte detaylar haberimizde...

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Vücutta bulunan serbest radikallerin yarattığı etkiler ile antioksidan maddeler arasındaki denge, zaman zaman bozulabilir. İmmün sistemin zayıflamasına bağlı olarak bazı sağlık problemlerine yol açabilen bu durum, bitkisel çaylarla dengelenebilir. Ancak bu ürünlerin az miktarda tüketilmesi farklı sağlık sorunlarının oluşmaması için son derece önemlidir. Düzenli olarak kullanılan ilaçların varlığında bitki çayları, hekime danışılarak kullanılmalıdır. Rezene çayı da şifalı bitki çaylarından biridir. Anemi olarak tanımlanan kansızlığa da iyi geldiği düşünülen rezene çayının, ses kısıklığının giderilmesine ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu düşünülür.

Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal problemlere de iyi geldiği düşünülen rezene çayı, kasları gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar. İdrar söktürücü özelliği olduğu için ödem oluşumunu engeller. C vitamini bakımından zengin olan rezene çayı, cilt dokusunu yeniler ve kolajen yapının oluşmasını sağlayarak cildi canlandırır. Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğundan olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak vücudu korur. Rezene çayının bilinen bir zayıflama etkisi yoktur. Kilolu hastalara bitkisel tedavilerden çok obez statüsündeyse obezite cerrahisi yalnızca incelmek ya da görünümünde değişim istiyorsa lazer liposuction gibi yöntemler önerilir. Uygun miktarda kullanıldığında sağlık için pek çok faydası olduğu bilinen rezene çayı aşağıda sıralanan durumlarda da kullanılabilir:

Mide ve Bağırsak Sistemini Rahatlatır

Mide ve bağırsak motiletisini ya da farklı bir deyişle hareketliliğini artıran rezene çayı, sindirim sistemine ait şişkinlik, mide krampları, gaz ve kas spazmı gibi rahatsızlıkların giderilmesi için tüketilebilir. Ülsere neden olan bakterilerle mücadeleye yardımcı olduğu düşünülen rezene çayı, hastalığın belirtilerini hafifletebilir. Akşam yemeğinden sonra içildiğinde sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissi verir. Kabızlığa iyi geldiği de bilinir.

Solunum Sistemi Problemlerine İyi Gelir

Grip ve soğuk algınlığına bağlı olarak oluşan boğaz yangılarının giderilmesinin yanı sıra öksürüğe de iyi geldiği düşünülen rezene çayının uçucu bileşenlerinden olan anetol ve fenkonun, solunum yollarını rahatlattığı düşünülür. Vücutta bulunan patojenlere karşı immün sistemi destekler. Balgam söktürücü etkisinin yanı sıra burun kanallarının açılmasında da etkilidir. Boğaz ağrısı için gargara yapılarak kullanılabilir. Bronşit gibi hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olabilir.

Kan Basıncını Düzenler

Tansiyonun düzenlenmesinde etkili olduğu bilinen rezene çayı, içeriğindeki potasyum sayesinde gerilen damarları rahatlatır. Hipertansiyona iyi geldiği düşünülür.

Metabolizmayı Hızlandırır

Rezene bitkisinin metabolizmayı hızlandırdığı bilinir. Yatmadan önce içilen bir bardak rezene çayı, gece boyunca metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Ayrıca sabah açlık hissinin de atlatılmasında etkili olduğundan diyet programıyla birlikte tüketilebilir.

Regl Sancılarını Azaltır

Kadınların büyük bir kısmının yaşadığı regl sancıları, rahmin kasılmasından kaynaklanır. Yoğun ağrıya sebep olan bu durumun hafifletilmesi için rezene çayı tüketilebilir. Rezene çayı vücut kaslarının gevşemesine de yardımcı olarak, âdet dönemlerinin daha kolay atlatılmasına yardımcı olabilir.

Baş Ağrısını Azaltır

Rezene çayının kas gevşetici etkisi nedeniyle baş ağrılarına da iyi geldiği düşünülür. Yapılan sınırlı çalışmalarda rezenenin santral etkili ağrı kesici etkisinin olduğu görülmüştür.

Anne Sütünü Artırır

Östrojen hormonunu uyardığı düşünülen ve galaktogog özelliğine sahip bir bitki olduğu bilinen rezene çayı, anne vücudunda daha fazla süt üretilmesini sağlayabilir. Sodyum ve potasyum mineralleri açısından zengin olması sebebiyle sıvı dengesini de sağlar. Emzirme döneminde rezene çayı kullanımı mutlaka hekim önerisiyle gerçekleşmelidir.

Bebeklerin Gaz Sancılarını Azaltır

Altı ay üzerindeki bebeklerin uyku düzeninin oluşmasında etkisi olduğu bilinen rezene çayı, bebeklere verilmeden önce mutlaka hekime danışılmalıdır.

Gözlerdeki Şişliği Giderir

Rezene çayının demlendikten sonra soğutularak pamuk yardımıyla göz çevresine sürülmesi, gözlerdeki şişliklerin azaltılmasında etkilidir.

REZENE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Sağlığa pek çok faydası ve hastalıkları önleme konusunda etkili olduğu düşünülen rezene çayı, demlenmeye hazır poşetler hâlinde satın alınarak sıcak suyla kolayca demlenebileceği gibi aktardan alınan rezene yaprağı ve tohumları ile de hazırlanabilir.

Bir cezvede su kaynatılırken başka bir kapta, 1 su bardağı rezene çayı için 1 çay kaşığı rezene tohumu ezilir. Su kaynamaya başladığında ezilen tohumlar cezveye atılır. Arzuya göre rezene yaprağı da koyulabilir. Çay, bir-iki dakika kadar kısık ateşte kaynadıktan sonra ocak kapatılır ve 5 dakika kadar demlenmesi için bekletilir. Cezvedeki rezene çayı süzülerek fincana alınır ve soğumadan tüketilir.

Tüm bitkisel çaylarda olduğu gibi rezene çayı da dikkatli ve az miktarda tüketilmelidir. Aşırı tüketimi sağlığa zararlı olabilir. Kusma, baş ağrısı ve alerji gibi yan etkileri görülebilir. Medikal ilaçlarla birlikte tüketilmeden önce hekime danışılmalıdır. Gebelerin ve yaşlıların, rezene çayı ve diğer bitki çaylarını tüketmeden önce mutlaka hekimden görüş alması gerekir.

NOT: Hastalıkların etkin tedavisi için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Şifalı bitkilere ait çayların bebekler, çocuklar, gebeler, emziren anneler, yaşlılar ve sürekli ilaç kullanan kişiler tarafından tüketilmesi bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Bu gibi durumların varlığında, bitkisel çayları tüketmeden önce hekiminize danışın.