Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Rezan Epözdemir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Rezan Epözdemir kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Rezan Epözdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rezan Epözdemir hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Rezan Epözdemir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Rezan Epözdemir'in hayatını araştırıyor. Peki, Rezan Epözdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Rezan Epözdemir hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir (d. 24 Kasım 1984; Fatih, İstanbul) Türk avukat, hukuk doktoru ve spor yöneticisi. 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladı. Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur.

"Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç adet kitabı ve gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurmuştur. Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı. 16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu. Yine 02.08.2021 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu