Rez ne demek? Özellikle yorumlarda kullancıların sıkça paylaştığı rez ifadesi İnstagram, TikTok gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere forumlarda da karşımıza sıkça çıkmaktadır. Peki, Rez nedir? Rez ne demek? Sosyal medyada rez nedir? Rez ne anlama geliyor? İşte detaylar...

REZ NE DEMEK?

Rez sosyal medyada özellikle bir postun altında yazılan cevapsız kalan sorulara yanıt aranırken yanıtı merak eden bir başka kullanıcının rez yazarak soruya cevap gelince bakacağım, tekrar bu yoruma döneceğim, yanıtı ben de bekliyorum anlamlarına gelmektedir. Rez günlük hayattaki rezervasyon anlamındadır.

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