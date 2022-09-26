Şarkıcı ve fenomen Reynmen, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle Londra sokaklarında görüntülendi. Peki, Reynmen sevgilisi kim? Emire Cansu Kurtaran kimdir? İşte detaylar...

Çektiği eğlenceli videoların ardından sosyal medya fenomeni olan ve sonrasında peş peşe şarkılar çıkaran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, özel hayatıyla gündem oldu. Konserlerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Reynmen'in yeni sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Reynmen sevgilisi kim? Emire Cansu Kurtaran kimdir? Detaylar haberimizde...

REYNMEN SEVGİLİSİ KİM?

Şarkıcı ve fenomen Reynmen, bir süredir gözlerden uzak eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor.

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

Emire Cansu Kurtaran Miss Turkey 2017 finalistlerindendir. 26 yaşındaki Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de bir üniversitede psikoloji alanında eğitim görmektedir. Şarkıcı Reynmen ile bir süredir aşk yaşadığı bilinmektedir. Sosyal medya hesabından @cansukurtaran kullanıcı adıyla 26,9 bin takipçisi bulunmaktadır.