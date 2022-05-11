Reyhanlı'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler, 9. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 9'uncu yıldönümü nedeniyle 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlarla 'şehitler ölmez' sloganı attı. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 2013'te büyük bir katliam yaşandığını ve 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 150 yaralının olduğunu ve acılarının halen taze olduğunu ifade etti.

9 yıldır acılarının taze olduğunu söyleyen Tuna, "Bizler acılar içerisindeyiz bu katliamı hiçbir zaman unutmayacağız. 11 Mayıs katliamında sadece insanlarımız ölmedi, vatanımızı bölmek isteyenler, ezanımızı, bayrağımızı indirmek isteyenler başaramadılar hiçbir zaman da başaramayacaklar herkes bunu bilsin. Kimsenin toprağında gözümüz yok kimsenin de kendi topraklarımızda gözü olmasın. Biz büyük bedeller ödedik ve bunun acısını bugüne kadar çekiyoruz "dedi.

Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit yakını unvanı istediklerini vurguladı.

Törene Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'da katıldı.

Tören, 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Anıtına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmış, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Olayın ardından patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, hayatını kaybedenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.