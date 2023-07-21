Rey Mysterio hakkında ölüm iddiaları merak ediliyor ve Rey Mysterio Öldü Mü? sorusu iddialar nedeniyle internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Sosyal medya üzerinde yer alan iddiaların doğruluk oranı da merak ediliyor. Peki, Rey Mysterio öldü mü? WWE Smack DownRey Mysterio öldü mü, yaşıyor mu?

Rey Mysterio öldü mü? sorusu, sosyal medya ve internet üzerinde yer alan iddialar nedeniyle merak ediliyor. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden biridir. Arama motorlarında ise Rey Mysterio öldü mü? Rey Mysterio yaşıyor mu? Rey Mysterio kimdir? soruları araştırılıyor.

REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ?

Rey Mysterio hakkında öldü iddiaları sık sık gündeme geliyor fakat Rey Mysterio'nun oğlu Dominic Gutierrez'in yaptığı paylaşımlar ile birlikte Rey Mysterio hakkında yapılan ölüm haberlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı.

REY MYSTERİO KİMDİR?

Óscar Gutierrez (d. 11 Aralık 1974; Chula Vista, Kaliforniya), (daha çok ring adı olan Rey Mysterio olarak bilinir) Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi. Şu anda WWE ile sözleşme imzalamış ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden (lucha libre) biridir.