Rey Mysterio öldü mü? (Oscar Gutierrez) Rey Mysterio yaşıyor mu? Rey Mysterio kimdir?

Óscar Gutierrez (d. 11 Aralık 1974; Chula Vista, Kaliforniya), (daha çok ring adı olan Rey Mysterio olarak bilinir) Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçidir. Sevilen isim hakkında çıkan haberlerin ardından ise Rey Mysterio öldü mü? Rey Mysterio yaşıyor mu? Rey Mysterio kimdir? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Rey Mysterio öldü mü? Rey Mysterio yaşıyor mu? Rey Mysterio kimdir? merak ediliyor. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden biridir. Arama motorlarında ise Rey Mysterio öldü mü? Rey Mysterio yaşıyor mu? Rey Mysterio kimdir? soruları araştırılıyor.

REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ?

Rey Mysterio hakkında öldü iddiaları mevcut fakat söylentilerin doğruluğu henüz bilinmemekte.

Rey Mysterio

REY MYSTERİO KİMDİR?

Óscar Gutierrez (d. 11 Aralık 1974; Chula Vista, Kaliforniya), (daha çok ring adı olan Rey Mysterio olarak bilinir) Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi. Şu anda WWE ile sözleşme imzalamış ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden (lucha libre) biridir.