Rey Mysterio maskesiz hali! (GERÇEK YÜZÜ) Rey Mysterio maskesiz yüzü nasıl, görüntüsü var mı?

Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi Rey Mysterio'nun maskesiz son hali merak ediliyor. Müsabakalara her zaman maske ile katılan Rey Mysterio'nun maskesiz halini çok az insan görebildi. Peki Rey Mysterio maskesiz yüzü nasıl, görüntüsü var mı? İşte Rey Mysterio maskesiz hali!

Rey Mysterio maskesiz! Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi Rey Mysterio'nun maskesiz son hali merak ediliyor. Müsabakalara her zaman maske ile katılan Rey Mysterio'nun maskesiz halini çok az insan görebildi. Peki Rey Mysterio maskesiz yüzü nasıl, görüntüsü var mı? İşte Rey Mysterio maskesiz hali haberimizde...

REY MYSTERIO MASKESİZ HALİ

Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi Rey Mysterio,Şu anda WWE ile sözleşme imzalamış ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden (lucha libre) biridir. Maskesiz hali en çok merak edilenler arasındadır. İşte Rey Mysterio'nun maskesiz hali: