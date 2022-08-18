Rey Mysterio Galatasaraylı mı? Rey Mysterio Galatasaray açıklaması!

Amerikan güreşçi Rey Mysterio, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası Rey Mysterio Galatasaraylı mı? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, Rey Mysterio Galatasaray açıklaması!

WWE ve Smackdown'ın yıldız güreşçisi Rey Mysterio, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Rey Mysterio'nun gündem olan videosu sonrasında Rey Mysterio Galatasaraylı mı? sorusu merak konusu oldu. İşte, Rey Mysterio Galatasaray açıklaması!

REY MYSTERİO GALATASARAYLI MI?

Başarılı Amerikan güreşçisi, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, "Hayatta önemli olan iki şey vardır. Rey Mysterio fanatiği olmak. Ve Galatasaraylı bir şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.